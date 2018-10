Roger Federer heeft zich woensdag met moeite geplaatst voor de achtste finales van het Masters-toernooi van Shanghai. De titelverdediger won in drie sets van de Rus Daniil Medvedev.

De 37-jarige Zwitser benutte na een kleine twee uur zijn eerste wedstrijdpunt: 6-4, 4-6 en 6-4.

Voor Medvedev, de nummer 22 van de wereldranglijst uit Rusland, was het zijn eerste nederlaag in acht wedstrijden. Vorige week schreef hij als qualifier het ATP-toernooi van Tokio op zijn naam.

Federer speelt in China zijn eerste toernooi sinds de US Open, waar hij begin september teleurstellend al in de achtste finales onderuit ging tegen de Australiër John Millman.

De mondiale nummer twee speelde daarna nog wel twee wedstrijden met Team Europa in de Laver Cup, maar daar verdiende hij geen punten mee voor de wereldranglijst.

Federer won het toernooi in Shanghai twee keer

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar treft in de volgende ronde in Shanghai de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die zich in drie sets ontdeed van de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Federer schreeft het Chinese Masters-toernooi vorig jaar voor de tweede keer op zijn naam door in de finale van Rafael Nadal te winnen. Ook in 2014 was hij de beste in Shanghai.