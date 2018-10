Lesley Kerkhove heeft dinsdag de tweede ronde van het WTA-toernooi van Hongkong bereikt. De 26-jarige Nederlander was in twee sets te sterk voor haar vier jaar oudere landgenoot Bibiane Schoofs. In Shanghai won Novak Djokovic zijn eerste partij sinds zijn eindzege bij de US Open.

Kerkhove had het alleen in de eerste set lastig met de geboren Utrechtse. Na iets meer dan een uur stond er 6-4 en 6-0 op het scorebord.

De Zeeuwse winnaar serveerde een stuk beter dan haar tegenstander. Ze creëerde liefst veertien breakkansen in de servicegames van Schoofs en benutte er daar vijf van. Zelf hoefde Kerkhove maar één keer haar opslag in te leveren.

Beide Nederlandse tennissers plaatsten zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi in Hongkong.

Kerkhove, die op de wereldranglijst drie plaatsen lager staat dan Schoofs (200e om 197e), is in vorm. Ze won de afgelopen weken de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont Ferrand en heeft nu al dertien partijen op rij gewonnen.

Kerkhove staat voor eerste keer sinds vorig jaar september in het hoofdschema van een WTA-toernooi. De Zeeuwse staat voor de tweede keer in haar loopbaan in de tweede ronde op het hoogste niveau, nadat ze vorig jaar februari de kwartfinales bereikte in Kuala Lumpur.

Djokovic wint eerste partij in een maand

Djokovic rekende in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Shanghai af met de Fransman Jérémy Chardy. De als tweede geplaatste Serviër, die in de eerste ronde een bye had, won in 1 uur en 23 minuten: 6-3 en 7-5.

De 31-jarige Djokovic speelde zijn vorige partij precies een maand geleden. Hij schreef toen de US Open voor de derde keer op zijn naam door in de finale in drie sets de Argentijn Juan Martin del Potro te verslaan.

De nummer drie van de wereld heeft nu veertien zeges op rij geboekt. Voor zijn eindwinst in New York was hij ook de sterkste bij het toernooi van Cincinnati.

Djokovic won het toernooi van Shanghai in 2012, 2013 en 2015. Een nieuwe eindwinst zou de veertienvoudig Grand Slam-winnaar weer dicht in de buurt van de eerste positie op de wereldranglijst brengen.

Vorig jaar ging de titel in China naar Roger Federer, die bij de huidige editie als eerste geplaatst is.