Roger Federer denk dat Nick Kyrgios veel meer uit zijn carrière kan halen als de Australiër zich minder controversieel gedraagt op en naast de tennisbaan en meer voor zijn sport leeft.

De 23-jarige Australiër werd maandag voor het vierde jaar op rij vroeg uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Shanghai en kreeg het tijdens zijn partij aan de stok met umpire Damien Dumusois, die hem had aangesproken op zijn gedrag.

Bovendien verliet Kyrgios de baan na de partij terwijl hij met zijn telefoon bezig was. Het incident is kenmerkend voor de huidige nummer 38 van de wereld, die wordt gezien als een groot talent, maar vaker het nieuws haalt met zijn omstreden gedrag.

"Hij is een geweldige speler, maar het is aan hemzelf wat hij wil bereiken en wat zijn potentie écht inhoudt", zei Federer dinsdag in Shanghai, waar de twintigvoudig Grand Slam-winnaar pas in de tweede ronde instroomt.

"Niemand weet hoe goed hij daadwerkelijk kan zijn en ik denk dat hij zelf ook niet eens precies weet wat hij in zijn mars heeft."

'Hij moet een proces doorstaan'

Volgens Federer ligt er een mooie toekomst in het verschiet voor Kyrgios als de Australiër erin slaagt zijn gedrag te verbeteren en hij gaat leven voor zijn sport.

"Je kunt alleen je potentie echt waarmaken als je er hard voor werkt, een plan hebt, het juiste team om je heen verzamelt en dat soort dingen", aldus de 37-jarige Zwitser tegen de aanwezige media.

"Hij heeft het in zich om grote toernooien te winnen, maar hij zal net als ieder andere speler een proces moeten doorstaan om succes te hebben."

Kyrgios niet gediend van kritiek umpire

In zijn eersterondepartij tegen de Amerikaanse qualifier Bradley Klahn (6-4, 4-6 en 3-6) verloor Kyrgios in de tweede set een game door een bal te laten lopen. De umpire vertelde hem vervolgens dat hij de grens bereikte met zijn gedrag.

Daar was Kyrgios niet van gediend. Hij ging in het restant van de partij herhaaldelijk in discussie met de scheidsrechter en haalde bij een aantal gewonnen punten verbaal zijn gram richting de Fransman.

Het Masters-toernooi van Shanghai duurt nog tot en met zondag. Federer won het prestigieuze toernooi zowel vorig jaar als in 2014. Robin Haase werd maandag in de eerste ronde uitgeschakeld.