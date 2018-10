De organisatoren van de Australian Open werken aan een plan om coaching van tennissers op de baan toe te staan tijdens het Grand Slam-toernooi.

Australian Open-directeur Craig Tiley herhaalde dinsdag bij een persmoment in Melbourne zijn standpunt dat er uniforme regels moeten komen in het tennis over coachen tijdens wedstrijden.

Het onderwerp kwam vorige maand weer hoog op de agenda te staan door de vrouwenfinale van de US Open. Serena Williams werd tijdens die partij tegen Naomi Osaka (2-6, 6-4-nederlaag) bestraft door umpire Carlos Ramos, omdat haar coach Patrick Mouratoglou met een handgebaar duidelijk maakte dat ze dichter bij het net moest gaan spelen.

De Amerikaanse was het totaal niet eens met die waarschuwing en ruziede vervolgens openlijk met de scheidsrechter. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Williams eerst een strafpunt kreeg en later voor straf een game moest inleveren.

Coaching bij sommige toernooien wel toegestaan

Coaching op de baan is toegestaan bij een aantal toernooien op de WTA Tour, maar verboden op de Grand Slams. Bij de mannen is coaching op de baan nooit toegestaan. De Australian Open hoopt dat de regels hierover duidelijker zullen worden.

"Een consistent beleid is belangrijk, zodat fans en spelers niet in de war raken. Hopelijk kunnen wij over een tijdje de regels voor ons toernooi bekendmaken", aldus Tiley. "We hebben met alle betrokken partijen gesproken en hopen een leidende rol te spelen bij dit onderwerp."

Prijzengeld Australian Open weer hoger

Tiley maakte ook bekend dat het prijzengeld van de Australian Open met 10 procent omhooggaat. De tennissers verdelen in januari 60,5 miljoen Australische dollar, omgerekend 37,5 miljoen euro. Dit jaar was de prijzenpot 55 miljoen Australische dollar (33,9 miljoen euro).

De titels in het enkelspel gingen bij de laatste editie van het Grand Slam-toernooi naar Roger Federer en Caroline Wozniacki. Zij verdienden daarmee 4 miljoen Australische dollar (2,5 miljoen euro).

De 107e editie van de Australian Open wordt gehouden van 14 tot en met 27 januari 2019.