Kiki Bertens zal maandag in de nieuwste editie van de wereldranglijst op de tiende plaats staan. De 26-jarige Wateringse bereikt die mijlpaal door de voortijdige uitschakeling van Arina Sabalenka op het WTA-toernooi van Peking.

Sabalenka zou bij het pakken van de eindzege op het sterk bezette toernooi in China als de huidige mondiale nummer zestien nog over Bertens heen gaan, maar ze verloor in de kwartfinales van thuisspeelster Qiang Wang, 5-7 en 5-7.

Bertens is na Brenda Schultz (negende in 1996) en Betty Stöve (vijfde in 1977) de derde Nederlandse die een plek in de top tien van de WTA-ranking weet te bemachtigen.

Bertens kent een uitstekend 2018. Ze begon als nummer 31 van de wereld aan het jaar, maar tien maanden later vindt ze zichzelf terug bij de beste tien speelsters van de wereld.

De kopvrouw van het Nederlandse Fed Cup-team haalde op de Australian Open, Roland Garros en de US Open de derde ronde en drong op Wimbledon zelfs door tot de kwartfinales.

De pupil van coach Raemon Sluiter was alleen op de Grand Slam in Parijs ooit beter dan dit jaar. Ze kwam in 2016, het jaar van haar doorbraak, bij de laatste vier.

Bertens klom gestaag omhoog

Bertens won daarnaast drie WTA-toernooien, namelijk die van Cincinnati (finale tegen Simona Halep), Charleston (finale tegen Julia Görges) en Seoul (finale tegen Ajla Tomljanovic).

In mei steeg Bertens naar de vijftiende positie, op dat moment haar hoogste notering ooit. Ze klom daarna gestaag omhoog en kon in Peking, waar veel punten te verdelen zijn en ze vorig jaar strandde in de eerste ronde, de laatste stap zetten op weg naar de top tien.

Na plaatsing voor de derde ronde (waarin ze verloor) stond Bertens virtueel al tiende en konden alleen titelverdediger Caroline Garcia en Sabalenka haar inhalen bij winst van het hardcourttoernooi, maar beiden werden nog voor de halve finales uitgeschakeld.

De ranglijst zal worden blijven aangevoerd door Halep, gevolgd door Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Sloane Stephens, Görges en dus Bertens.

Bertens maakt ook nog volop kans op deelname aan de WTA Finals, waarin eind deze maand de beste acht speelsters van het jaar het tegen elkaar opnemen in Singapore. Ze staat nu negende met slechts tien punten achterstand op Pliskova en bovendien is het onzeker of Halep mee kan doen, aangezien de Roemeense een hernia heeft.