Kiki Bertens is donderdag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het WTA-toernooi in Peking. De Westlandse haalde niet haar gebruikelijke niveau op het Chinese hardcourt en verloor in twee sets van Katerina Siniaková.

De 26-jarige Bertens maakte veel fouten en was daardoor niet bij machte het de vier jaar jongere Tsjechische lastig te maken. Na 1 uur en 33 minuten besliste Siniaková de partij in haar voordeel: 6-4 en 6-3.

Bij een zege op de mondiale nummer veertig Siniaková had Bertens, die in haar eerste twee partijen slechts vier games verloor, een plek in de top tien van de WTA-ranking veiliggesteld. In dat geval zou ze de eerste Nederlandse vrouw in de top tien zijn geweest in 22 jaar. Brenda Schultz-McCarthy bezette in 1996 de negende plek.

Op dit moment staat Bertens virtueel wel al tiende op de ranglijst. Nummer elf Garbiñe Muguruza, een van haar concurrenten voor die tiende plek, werd in Peking al in de tweede ronde uitgeschakeld. De virtuele nummer twaalf van de wereld Aryna Sabalenka zit nog wel in het toernooi.

Bertens nog in race voor WTA Finals

Bertens is door haar goede prestaties van dit jaar - ze won de toernooien in Charleston, Cincinnati en Seoul én bereikte de finale in Madrid - nog steeds in de race voor de WTA Finals in Singapore eind oktober. De beste acht spelers van het jaar mogen aan dat prestigieuze evenement meedoen.

Op die ranglijst bezet de kopvrouw van het Nederlandse tennis momenteel de gedeelde achtste plaats met Karolína Plísková. Bij de toernooien van Linz en Moskou krijgt Bertens ook nog kansen om punten te pakken.

De Tsjechische Petra Kvitová is door de nederlaag van Bertens zeker van deelname aan de WTA Finals. Ook de Deense Caroline Wozniacki, die de kwartfinales bereikte in Peking door Anett Kontaveit te verslaan, mag meedoen aan het toernooi.

De Roemeense Simona Halep, de Duitse Angelique Kerber en de Japanse Naomi Osaka hadden eerder al een ticket veiliggesteld voor het toernooi in Singapore.