De organisatie van de Hopman Cup heeft voor Nieuwjaarsdag een fraai affiche aangekondigd. Serena Williams en Roger Federer nemen het tegen elkaar op in de jaarlijkse strijd tussen gemengde landenteams.

De Amerikaanse Williams vormt in het Australische Perth een koppel met de twintigjarige Frances Tiafoe. Federer treedt namens Zwitserland wederom aan met de 21-jarige Belinda Bencic, de nummer 41 van de wereld.

De 37-jarige Williams heeft niet meer gespeeld sinds haar nederlaag tegen Naomi Osaka in de veelbesproken finale van de US Open, waarin de 23-voudig Grand Slam-winnaar opzichtig ruzie maakte met de umpire.

Williams, die de eindstrijd in twee sets verloor, meldde zich vervolgens af voor het WTA-toernooi in Peking. Voor Williams is het haar vijfde deelname aan de Hopman Cup. Federer en Bencic zijn de titelverdedigers in Perth.

Zverev en Kerber vormen Duits team

Het Duitse team is op papier ook sterk met Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld bij de mannen, en Angelique Kerber, de mondiale nummer drie bij de vrouwen. De Spaanse formatie wordt gevormd door Garbiñe Muguruza en David Ferrer.

Ook Australië (Matt Ebden en Ashleigh Barty), Griekenland (Stefanos Tsitsipas en Maria Sakkari), Frankrijk (Lucas Pouille en Alizé Cornet) en Groot-Brittannië (Cameron Norrie en Katie Boulter) zijn van de partij in Perth.

De Hopman Cup wordt altijd op de hardcourtbanen in de Perth Arena gespeeld. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Zwitserland, dat in de finale te sterk was voor Duitsland. De komende editie vindt plaats van 29 december tot en met 3 januari.