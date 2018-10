Bertens plaatst zich eenvoudig voor achtste finales in Peking

De 26-jarige Bertens had minder dan een uur nodig om de wedstrijd op het Chinese hardcourt te beslissen.

Bij de laatste zestien speelt de mondiale nummer elf tegen de Tsjechische Katerina Siniakova, die in twee sets te sterk was voor Aleksandra Krunic uit Servië.

Het was voor Bertens pas haar tweede overwinning op Flipkens in zes ontmoetingen. Eerder dit jaar verloor ze van de nummer 57 van de wereldranglijst op het gras in Rosmalen en op gravel in Neurenberg. Alleen in 2010 in Torhout boekte ze eerder een zege op Flipkens, haar dubbelpartner vorige week in Wuhan.

Bertens rekende in de eerste ronde in Peking ook al af met de Roemeense Sorana Cirstea, waar ze nooit eerder van won.

De Nederlanse is bezig aan het beste jaar uit haar loopbaan. Ze schreef al de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoul op haar naam en stond tevens in de finale in Madrid.

Bertens is nog in de race voor WTA Finals

Bertens debuteerde vorig jaar in Peking en ging toen in de eerste ronde nog kansloos in twee sets onderuit tegen de Duitse Andrea Petkovic: 4-6 en 0-6.

Door haar goede prestaties is de kopvrouw van het Nederlandse tennis in de race voor de WTA Finals in Singapore. De beste acht spelers van het jaar mogen aan dat evenement meedoen.

Op die ranglijst bezet Bertens momenteel de gedeelde achtste plaats met Karolína Plísková. Na het toernooi in Peking krijgt ze ook bij de toernooien van Linz en Moskou nog kansen om punten te pakken.

Bertens staat nu virtueel tiende

Op de wereldranglijst staat Bertens nu virtueel tiende. Haar concurrenten voor die tiende plaats, de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, spelen in de tweede ronde tegen elkaar.

Theoretisch zouden de Française Caroline Garcia en de Letse Jelena Ostapenko ook een bedreiging kunnen vormen. Echter, moet een van de twee dan wel het toernooi in Peking winnen en Bertens vroegtijdig worden uitgeschakeld.