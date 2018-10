Osaka vergelijkt 'vreemde' US Open-winst met eten van groenethee-ijs

Na de finale in New York ging het namelijk vooral over het gedrag van tegenstander en 23-voudig Grand Slam-winnaar Williams, die zich compleet liet gaan tegen umpire Carlos Ramos en hem beschuldigde van seksisme.

"Ik wil heel veel zeggen over mijn gevoelens en zo, maar ik weet het gewoon even niet. Mijn US Open-herinnering is bitterzoet", zegt Osaka maandag op de website van de WTA.

"Het is als het eten van groenethee-ijs: als je een hap neemt, smaakt het zoet, maar ook heel sterk. Zo voelt de herinnering voor me. Natuurlijk ben ik blij dat ik een Grand Slam heb gewonnen, maar het is heel dubbel."

De prijsuitreiking na de US Open-finale in het uitverkochte Arthur Ashe Stadium werd overschaduwd door boegeroep van het publiek. Dat was voornamelijk bedoeld voor umpire Ramos.

'Gelukkig volgde toernooi in Tokio snel'

Vlak na haar historische US Open-winst moest de jonge Osaka alweer aantreden op het WTA-toernooi van Tokio, waar ze uiteindelijk verliezend finalist was.

"Ik had geluk dat het toernooi in Tokio zo snel volgde, want zo kon ik direct mijn zinnen verzetten. Ik dacht niet te veel over alles na, zoals de berichtgeving in de media. Als ik daar wel meer aandacht aan had besteed, was het me misschien te veel geworden", zegt ze.

"Mijn US Open-winst voelt niet als een slechte herinnering, maar het was gewoon zo vreemd, dat ik er niet te veel over na wilde denken. Ik wilde het van me af zetten en spelen in Tokio was daar de juiste manier voor. Daarom presteerde ik daar denk ik zo goed."

Osaka is momenteel present op het WTA-toernooi van Peking en hoopt op Chinese bodem op hetzelfde scenario als in Tokio. "Ik probeer mijn gedachten soms nog steeds deels uit te zetten. Hopelijk kan ik het daardoor hier in Peking ook goed doen."

Naast Osaka komt ook Kiki Bertens in actie in Peking. De Nederlandse nummer elf van de wereld strijdt de komende weken om deelname aan de prestigieuze WTA Finals.