Bertens plaatst zich overtuigend voor tweede ronde in Peking

Bertens stond in het verleden al vier keer eerder tegenover de Roemeense, waaronder vorig jaar op Wimbledon, maar won daarin geen enkele keer.

De nummer elf van de wereldranglijst liet op het Chinese hardcourt geen spaan heel over van de mondiale nummer 57 en stapte al na 57 minuten als winnaar van de baan.

Bertens verkeert in de vorm van haar leven. Ze schreef dit jaar onder meer het hoog aangeschreven toernooi van Cincinnati en van Seoul op haar naam.

Bertens in de race voor WTA Finals

De kopvrouw van het Nederlandse tennis is door haar goede prestaties in de race voor de WTA Finals in Singapore. De beste acht speelsters van het jaar mogen aan dat evenement meedoen.

Vorig jaar debuteerde Bertens in Peking en ging ze in de eerste ronde nog kansloos in twee sets onderuit tegen de Duitse Andrea Petkovic: 4-6 en 0-6.

Deze editie liet Bertens het niet zover komen. Ze toonde andermaal haar vorm en stond slechts twee games af aan haar opponente, die vroeger nog een lastige tegenstandster was.

Bertens neemt het maandag in de tweede ronde op tegen de Belgische Kirsten Flipkens, met wie ze vorige week nog dubbelde in Wuhan.