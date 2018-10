Kerkhove pakt in Clermont-Ferrand voor tweede week op rij ITF-titel

Kerkhove rekende in de finale na een spannende driesetter af met de plaatselijke favoriet Clara Burel: 6-3, 4-6 en 6-4.

De inwoner van Zierikzee werkte in de laatste game drie breakpoints van het zeventienjarige talent weg, waarna ze zelf op haar tweede matchpoint toesloeg.

Kerkhove was vorige week al de sterkste in Lissabon door in de finale de Turkse Pemra Özgen in twee sets te verslaan: 6-2 en 7-6 (3).

Het lid van het Nederlandse Fed Cup-team won in Lissabon al haar partijen in twee sets, in Clermont-Ferrand had ze daar steeds drie sets voor nodig.

De huidige nummer 261 van de wereld is nu al tien partijen op rij ongeslagen, wat haar vermoedelijk ook flink wat plaatsen winst op de mondiale ranglijst gaat opleveren.