Schuurs plaatst zich met titel in Wuhan voor dubbeltoernooi WTA Finals

Schuurs en Mertens waren in twee sets te sterk voor het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlavackova/Barbora Strycova. Na een uur en achttien minuten was de finale voorbij: 6-3, 6-3.

Voor Schuurs was het al de zevende titel van het jaar. Met Mertens was ze de beste in Hobart en Rosmalen. Aan de zijde van de Australische Ashleigh Barty won ze de toernooien van Rome en Montreal en samen met de Sloveense Katarina Srebotnik pakte ze de eindzege in Neurenberg.

De 25-jarige Limburgse was het seizoen begonnen met de dubbeltitel in Brisbane, samen met haar landgenoot Kiki Bertens. Voor dit jaar veroverde de oudere zus van Ajacied Perr Schuurs drie titels op WTA-niveau; in 2017 in Guangzhou en in 2015 in Katowice en Boekarest.

Nummer negen van de WTA-ranglijst

Schuurs is inmiddels de nummer negen op de wereldranglijst van dubbelaars. Haar 22-jarige Belgische partner Martens staat 21e. Bertens staat één plek hoger, maar is in het enkelspel de mondiale nummer elf en zo ook nog in de race voor deelname aan de WTA Finals.

Aan het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore doen de beste acht enkelspelers en dubbelkoppels van het seizoen mee. De eerste partij op het hardcourt in Kallang staat gepland voor 21 oktober.