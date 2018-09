Courier stopt na acht jaar als captain Davis Cup-team Verenigde Staten

Courier nam het besluit al eerder, na de nederlaag van de Amerikaanse tennissers twee weken geleden in de halve finale tegen Kroatië. Frances Tiafoe verloor in de beslissende vijfde partij in vijf sets van Borna Coric, waardoor de Kroaten de finale haalden.

"Ik heb de spelers en de staf toen laten weten dat het mijn laatste wedstrijd was", verklaarde de 48-jarige oud-tennisser, die als speler twee keer de Davis Cup won met de Verenigde Staten (in 1992 en 1995).

"Het was een eer en voorrecht Amerika te vertegenwoordigen als speler en captain. Nu zie ik ernaar uit het Amerikaanse team vanaf de kant toe te juichen", aldus de oud-winnaar van de Australian Open en Roland Garros.

Onder Courier wisten de Amerikaanse tennissers het landentoernooi nooit te winnen. Wel bereikte het team twee keer de halve finales.

De VS is volgend jaar rechtstreeks geplaatst voor de finaleweek van de Davis Cup, die met een nieuw format verdergaat. Achttien landen strijden volgend jaar november in Madrid om de trofee.