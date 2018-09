Nederlandse tennissers loten Tsjechië in kwalificatieronde Davis Cup

Tsjechië speelt op 1 en 2 februari thuis. De plaats van handeling en de ondergrond worden pas in een later stadium bekendgemaakt.

De winnaar van de clash tussen de nummer 14 (Tsjechië) en 22 van de wereldranglijst (Nederland) plaatst zich voor de eindronde, die volgens een nieuwe opzet wordt gespeeld.

In het veranderde systeem strijden in november achttien landen om de titel. Dit doen de landen in een evenement dat in een week wordt afgewerkt. De vier halvefinalisten van dit jaar, Frankrijk, Spanje, Kroatië en de Verenigde Staten, zijn direct geplaatst. Argentinië en Groot-Brittannië kregen een zogenoemde wildcard.

Haarhuis niet onverdeeld gelukkig met loting

Captain Paul Haarhuis was niet onverdeeld gelukkig met de loting. Hij vindt het vooral jammer dat Oranje opnieuw een uitwedstrijd moet afwerken.

"Het is een zware loting. Tsjechië heeft met Tomas Berdych en Jiri Vesely twee spelers in de top honderd van de wereld staan. We gaan er met het team alles aan doen om de winst binnen te halen, zodat we mee kunnen doen aan het vernieuwde Davis Cup-eindtoernooi."

Nederland en Tsjechië speelden zeven keer eerder tegen elkaar. Tsjechië won maar liefst vijf keer. Maar Nederland zegevierde vorig jaar met 3-2 in de laatste ontmoeting tussen beide landen en promoveerde daardoor naar de wereldgroep.

De finale van de Davis Cup gaat dit jaar volgens de oude aanpak tussen titelverdediger Frankrijk en Kroatië op gravel in het Stade Pierre-Mauroy in Lille.