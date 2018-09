Arantxa Rus onderuit in tweede ronde WTA-toernooi Tashkent

De als achtste geplaatste Sloveense was op het hardcourt in Oezbekistan in twee sets te sterk voor Rus: 6-1 en 7-6 (6). In de tiebreak liet Rus twee setpunten onbenut.

Jakupovic, de nummer 85 van de wereldranglijst, had anderhalf uur nodig om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen.

Rus, de mondiale nummer 109, had in de eerste ronde nog in twee sets gewonnen van de Oekraïense Marta Kostyuk.

Het was voor Rus de vijfde keer dit jaar dat ze in de tweede ronde van een WTA-toernooi stond. Eerder overleefde ze de openingsronde in Boekarest, Rosmalen, Istanbul en Acapulco. In Istanbul reikte ze tot de laatste acht.