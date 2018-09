Bertens verliest in Wuhan en verzuimt stap naar WTA Finals te zetten

In China moest Bertens het in twee sets afleggen tegen Anastasia Pavlyuchenkova: 6-4 en 6-2. Als nummer elf van de wereldranglijst was Bertens favoriet tegen de mondiale nummer 39.

De Westlandse - die haar laatste zes partijen won - haalde dinsdag echter geen moment haar niveau van vorige week in Zuid-Korea, waar ze het toernooi van Seoul op haar naam schreef en daarmee haar derde WTA-titel van dit jaar pakte.

Voor Bertens was het toernooi in Wuhan van groot belang met oog op eventuele deelname aan de WTA Finals eind oktober in Singapore, waar de beste acht speelsters van 2018 aan deelnemen. Momenteel bezet de Nederlandse vlak achter de Tsjechische Karolína Plísková de negende plek op die ranglijst.

Het goede nieuws voor Bertens was wel dat Plísková vrijwel tegelijkertijd eveneens verloor in Wuhan. Ze ging ten onder tegen de Chinese Qiang Wang (1-6, 6-3, 3-6). Doordat Plísková de openingsronde mocht overslaan, loopt de Nederlandse iets in en staat ze nog maar tien punten achter. Bertens speelt de komende weken nog in Peking en Linz.

Bertens verliest drie keer service in eerste set

In haar partij tegen Pavlyuchenkova in Wuhan kende Bertens een vrij stroeve start, want in de eerste set leverde ze liefst driemaal haar service in. Omdat ze Pavlyuchenkova twee keer wist terug te breken ging het lang gelijk op, maar op 5-4 plaatste de 27-jarige Russin een cruciale break.

De één jaar jongere Bertens begon vervolgens zwak aan de tweede set, waarin ze al snel tegen een 3-0-achterstand aan keek. Die voorsprong gaf Pavlyuchenkova niet meer weg.

Maandag was Bertens in de eerste ronde in een driesetter die ruim twee uur duurde nog wel te sterk voor Belinda Bencic uit Zwitserland.

Op de wereldranglijst steeg Bertens vorige week naar de elfde plaats en daarmee lonkt een plek in de top tien. Ze heeft nog maar een achterstand van 100 punten op de Duitse Julia Görges, die nu de tiende positie in handen heeft. Ook Görges verloor dinsdag in Wuhan in de tweede ronde.

Rus bereikt tweede ronde in Tashkent

Arantxa Rus had in het WTA-toernooi van Tashkent wel succes, want ze was er in de eerste ronde te sterk voor de Oekraïense Marta Kostyuk: 6-4 en 6-3. In de tweede ronde neemt de speelster uit Monster het op tegen de Sloveense Dalila Jakupovic, de nummer 85 van de wereld en de nummer acht van de plaatsingslijst bij het toernooi in Oezbekistan.

Ze troffen elkaar één keer eerder: in 2016 in het Duitse Aschaffenburg was Jakupovic de sterkste. De Sloveense verloor vorige week nog in de tweede ronde in Seoul van Bertens.

Het is voor de 27-jarige Rus de vijfde keer dat ze dit jaar in de tweede ronde van een WTA-toernooi staat. Eerder overleefde ze de openingsronde in Boekarest, Rosmalen, Istanbul en Acapulco. In Istanbul reikte ze tot de laatste acht.