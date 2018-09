Bertens bereikt tweede ronde in Wuhan na driesetter tegen Bencic

De 26-jarige Bertens had 2 uur en 17 minuten nodig om de vijf jaar jongere Zwitserse te verslaan: 6-3, 4-6 en 6-2. Bencic is de huidige nummer 42 van de wereld en staat daarmee 31 plekken lager op de wereldranglijst dan Bertens.

Het leek er even op dat de wedstrijd in de eerste ronde niet afgemaakt kon worden. Bertens leidde met 2-0 in de derde set toen het te hard bleef regenen om verder te spelen. De wedstrijd werd gestaakt, maar even later alsnog hervat.

Bertens beleefde geen ideale voorbereiding op het duel met Bencic. Ze won zondag nog het WTA-toernooi van Seoul en landde vlak voor haar partij in de eerste ronde na een vlucht van vijf uur in de Chinese stad.

Toch opende de Westlandse sterk. Ze sloeg in de eerste set toe toen Bencic bij een achterstand van 4-3 voor de tweede keer haar servicebeurt verloor (6-3).

Beide spelers gingen gelijk op in de tweede set, totdat het begon te regenen. Na een korte pauze bleek Bertens uit haar ritme en leverde ze met een slechte opslagbeurt de set in (4-6).

Bertens leidde met 2-0 in de derde set, toen het tijdens haar opslagbeurt bij een stand van 40-40 harder ging regenen. De scheidsrechter besloot de spelers naar de kleedkamer te sturen, maar de partij werd alsnog afgemaakt.

Bertens bleek een stuk minder last te hebben van de onderbreking dan haar Zwitserse opponent. Ze brak Bencic twee keer en serveerde de wedstrijd vervolgens uit. In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova.

Voor Bertens is het toernooi in Wuhan van groot belang. Ze steeg afgelopen week naar de elfde plaats van de wereldranglijst en lonkt naar een positie in de top tien. Ze heeft nog maar een achterstand van 100 punten op de Duitse Julia Görges die nu de tiende positie in handen heeft.

In de strijd om deelname aan de WTA Finals, eind oktober in Singapore voor de acht beste tennissters van dit jaar, moest Bertens de cruciale achtste plek afstaan aan Karolina Pliskova.

De Tsjechische schreef het WTA-toernooi van Tokio op haar naam, waar meer punten waren te verdienen dan in Seoul. Dus is Bertens er veel aan gelegen om in Wuhan beter te presteren dan Görges en Pliskova.