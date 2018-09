Dolgelukkige Bertens verrast zichzelf met zevende WTA-titel in Seoul

De 26-jarige Wateringse was zondag in de finale in drie sets te sterk voor de Australische Alja Tomljanovic. Ze stijgt daardoor maandag naar de elfde plek op de wereldranglijst.

"Ik voel me geweldig. Hier doe je het voor. Ik geloofde er begin deze week niet in dat ik het toernooi zou kunnen winnen, maar het is me toch gelukt", aldus een dolbije Bertens na haar gewonnen finale in Seoul.

De Nederlandse won eerder dit jaar al de toernooien van Charleston en Cincinnati en had vorig jaar al succes in Seoul, toen ze er het dubbeltoernooi won. "Ik vond het erg leuk om hier terug te komen, vooral na vorig jaar. Het geeft een supergoed gevoel."

Coach Sluiter na tweede set de baan op

In haar partij tegen Tomljanovic leek Bertens op weg naar winst in twee sets, maar ze raakte gefrustreerd en leverde daardoor de tweede set in. Coach Raemon Sluiter moest de baan op komen om op haar in te praten.

"Het was heel moeilijk, ook door de wind. Na de tweede set vroeg ik Raemon de baan op. Het begin van de derde set was ook nog niet al te goed goed, maar ik kon het gelukkig omdraaien."

Door haar toernooizege ontving Bertens een cheque van bijna 37.000 euro. Vorig jaar won ze al de toernooien van Gstaad en Nürnberg en in 2012 won ze in het Marokkaanse Fez haar eerste toernooi.

Bertens, die eind dit jaar hoopt mee te doen aan de prestigieuze WTA Finals, kan de eerste Nederlandse tennisster in de mondiale top tien worden sinds Brenda Schultz in 1996.