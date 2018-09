Bertens pakt in Seoul zevende WTA-titel uit loopbaan

Bertens benutte na twee uur uur en twintig minuten spelen haar tweede wedstrijdpunt op het Zuid-Koreaanse hardcourt.

De Wateringse leidde na het winnen van de spannende eerste set met 4-3 (en een servicebreak) in de tweede set. Vervolgens verloor de gefrustreerde Bertens vijf games op een rij en plots leek Tomljanovic op weg naar haar eerste titel. Bertens richtte zich daarna knap op.

Ze won na een 40-15 achterstand vier punten op een rij en verloor in het restant geen game meer. Ze besliste de wedstrijd definitief in haar voordeel met een forehandpassing.

Bertens dankte haar wederopstanding mede aan haar opslag. Ze sloeg elf aces en bracht met haar service vaak haar forehand in stelling. Ook met haar dropshots pakte ze veel punten. Vorig jaar had Bertens op Roland Garros ook al in drie sets gewonnen van Tomljanovic.

Bertens stijgt naar elfde plaats op wereldranglijst

Het betekende voor Bertens, die een cheque van 43.000 dollar (omgerekend 36.600 euro) in ontvangst nam, haar derde titel van 2018. Ze won in april het graveltoernooi in Charleston en vorige maand zegevierde ze op het hardcourt van Cincinnati. In mei verloor ze de finale in Madrid.

Vorig jaar won ze de WTA-toernooien van Gstaad en Nürnberg, een jaar eerder zegevierde ze ook in Nürnberg en in 2012 beleefde ze de primeur in het Marokkaanse Fez.

Door haar toernooizege stijgt Bertens maandag naar de elfde plek op de wereldranglijst. Ze gaat Jelena Ostapenko uit Letland voorbij en hoeft nu alleen de Duitse Julia Görges nog te passeren om voor het eerst in de top tien van de wereldranglijst te komen. Het gat met Görges is slechts honderd punten.

De laatste Nederlandse tennisster in de top tien was Brenda Schultz. Zij stond in mei 1996 op de negende plaats.

Bertens hoopt zich te plaatsen voor WTA Finals

Bertens hoopt in Azië zoveel mogelijk punten te verzamelen met het oog op eventuele deelname aan de WTA Finals eind oktober in Singapore. Aan het prestigieuze toernooi doen de beste acht speelsters van 2018 mee.

Voor dit toernooi stond Bertens op de achtste plek van de WTA Race (de ranglijst van het jaar tot nu toe), maar door de toernooioverwinning van de Tsjechische Karolína Plíšková in Tokio zakt de Nederlandse naar de negende plek. In de Japanse stad waren meer punten te verdienen dan in Seoul.

Komende week doet Bertens mee aan het prestigieuze toernooi WTA-toernooi in het Chinese Wuhan. Ze speelt daar in de eerste ronde tegen de Zwitserse Belinda Bencic.