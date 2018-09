Bertens zonder setverlies naar finale WTA-toernooi Seoul

De 26-jarige Bertens had 1 uur en 26 minuten nodig om met de drie jaar jongere Griekse af te rekenen: 6-4 en 6-2. Sakkari bezet de 32e positie op de wereldranglijst en staat daarmee twintig plekken lager dan Bertens.

In Seoul komt Bertens voor het eerst in actie sinds de US Open, waar de huidige nummer twaalf van de wereld in de derde ronde verrassend verloor van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Bertens, die als tweede geplaatst is in Seoul, hoopt in Azië zo veel mogelijk punten te verzamelen met het oog op eventuele deelname aan de WTA Finals eind oktober in Singapore.

Aan het prestigieuze toernooi doen de beste acht speelsters van 2018 mee. Bertens staat nu gedeeld achtste op de seizoensranking.