Bertens verslaat Sakkari en bereikt finale WTA-toernooi Seoul

De 26-jarige Bertens had 1 uur en 26 minuten nodig om met de drie jaar jongere Griekse af te rekenen: 6-4 en 6-2. Sakkari bezet de 32e positie op de wereldranglijst en staat daarmee twintig plekken lager dan Bertens.

De Nederlandse begon nog wel slordig aan de partij en leverde twee keer haar servicegame in, maar Sakkari wist daar niet van te profiteren. De Griekse maakte in het restant van de partij nog veel meer fouten op haar eigen service en trok daardoor aan het kortste eind.

In de finale neemt Bertens het op tegen Ajla Tomljanovic, de nummer 53 van de wereld. De Australische was in haar halve eindstrijd, die liefst twee uur en twintig minuten duurde, in drie sets te sterk voor Hsieh Su-Wei uit Taiwan: 6-4, 5-7 en 6-4.

Bertens, als tweede geplaatst in Seoul, kan voor de derde keer dit jaar een WTA-toernooi op haar naam schrijven. Ze won in april het graveltoernooi in Charleston en vorige maand zegevierde ze op het hardcourt van Cincinnati. In mei verloor ze de finale in Madrid.

Bertens aast op plek in WTA Finals

In Seoul komt Bertens voor het eerst in actie sinds de US Open, waar de huidige nummer twaalf van de wereld in de derde ronde verrassend verloor van de Tsjechische Marketa Vondrousova. Ook op de andere Grand Slam-toernooien dit jaar overleefde ze de eerste twee ronden.

Bertens hoopt in Azië zo veel mogelijk punten te verzamelen met het oog op eventuele deelname aan de WTA Finals eind oktober in Singapore. Aan het prestigieuze toernooi doen de beste acht speelsters van 2018 mee. Bertens staat nu gedeeld achtste op de seizoensranking.

Door haar finaleplek in Seoul zet Bertens bovendien een nieuwe stap naar een plek in de top tien van de wereldranglijst. Jelena Ostapenko uit Letland (elfde) en de Duitse Julia Görges (tiende) staan nog boven de Nederlandse, maar het gat met Ostapenko is op dit moment nog maar zeven punten.