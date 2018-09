Bertens plaatst zich zonder setverlies voor kwartfinales WTA Seoul

Bertens speelde in de eerste set niet vrijuit tegen de nummer 89 van de wereld. Ze had moeite om los te komen, maar stond er op het moment dat het moest. Toen ze op 5-4 voor de eerste set serveerde, knokte ze zich terug na een 0-40 achterstand.

In de tweede set liep Bertens snel uit naar 4-1, maar het werd toch nog spannend. Bertens verzuimde de partij, na het missen van twee matchpoints, op 5-4 uit te serveren. Twee games later was het wel raak, toen ze de wedstrijd uitserveerde met een ace.

Bij de laatste acht staat Bertens tegenover de Russin Evgeniya Rodina, die met 6-4, 4-6 en 7-5 te sterk was voor de Belgische Kirsten Flipkens.

Op het WTA-toernooi van Seoul komt Bertens voor het eerst in actie sinds de US Open, waar de huidige nummer twaalf van de wereld in de derde ronde verrassend verloor van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Bertens hoopt op top tien wereldranglijst

Vorige week liet de 26-jarige Bertens weten dat ze hoopt nog voor het einde van het jaar in de mondiale top tien te staan en deelname aan de WTA Finals af te dwingen.

Toch durfde de Wateringse toen niet te zeggen waar haar plafond ligt. "Dat weet ik niet. We proberen gewoon zo door te gaan. Dit jaar is sowieso een heel mooi jaar", zei ze tegen Omroep West.

Niet alleen op de US Open, maar ook op de andere Grand Slam-toernooien dit jaar wist Bertens de eerste twee rondes te overleven. Op Wimbledon drong ze zelfs knap door tot de kwartfinales.