Nadal zet wegens knieblessure streep door toernooien in China

De 32-jarige Nadal moest in de halve finale van het Grand Slam-toernooi in New York tegen Juan Martin del Potro geblesseerd opgeven. De nummer één van de wereld keek op dat moment al tegen een achterstand van twee sets aan.

Nadal heeft zijn knie maandag nog eens laten onderzoeken en na overleg met zijn medische team is besloten om niet mee te doen aan het toernooi in Peking (1-7 oktober) en het Masterstoernooi in Shanghai (7-14 oktober).

"Ik vind het erg jammer voor alle Chinese fans dat ik er niet bij kan zijn", schrijft Nadal woensdag op Twitter. "Hetzelfde geldt voor de organisatoren van de toernooien zelf, die altijd heel betrokken waren bij mij en mijn team."

Eerder al streep door halve finale Davis Cup

Eerder deze maand trok Nadal zich al terug voor de halve finale in de Davis Cup tussen Spanje en Frankrijk, die afgelopen weekend werd gespeeld. De Fransen wonnen het onderonsje en plaatsten zich voor de eindstrijd van het landentoernooi.

Door zijn afwezigheid in China verliest Nadal veel punten voor de ATP-ranking. Vorig jaar won de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar het toernooi in Peking en reikte hij tot de finale in Shanghai. Roger Federer trok toen aan het langste eind.

Nadal kampt al langer in zijn loopbaan met knieproblemen, al leek hem dat eerder dit jaar niet te hinderen. Hij schreef in mei voor de elfde keer Roland Garros op zijn naam en reikte in juli tot de halve finales van Wimbledon.