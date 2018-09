Bertens in twee sets naar achtste finales op WTA-toernooi Seoul

De 26-jarige Bertens had 1 uur en 52 minuten nodig om de één jaar jongere Thaise te verslaan: 7-6 (7) en 6-2. Kumkhum neemt op dit moment de negentigste plek in op de wereldranglijst.

Het was de eerste keer dat Bertens in actie kwam sinds de US Open. De huidige nummer twaalf van de WTA-ranking reikte op Flushing Meadows tot de derde ronde, maar verloor daarin verrassend van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Ook op de andere Grand Slam-toernooien dit jaar wist Bertens de eerste twee rondes te overleven. Op Wimbledon drong ze zelfs door tot de kwartfinales.

Bertens aast op plek in WTA Finals

Bertens hoopt de komende toernooien genoeg punten te verzamelen om eind oktober mee te mogen doen aan de WTA Finals, die in Singapore worden gehouden.

De beste acht speelsters van de wereld krijgen een ticket voor het prestigieuze toernooi en op dit moment bezet Bertens de achtste plek op de jaarlijst.

Voor een plek bij de laatste acht op het WTA-toernooi in Seoul neemt de Nederlandse het op tegen Dalila Jakupovic. De Sloveense was in haar eerste partij nipt te sterk voor de Zuid-Koreaanse qualifier Na-Lae Han: 3-6, 6-4 en 6-3.

Vorig jaar pakte Bertens in Seoul met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson de titel in het dubbelspel. In het enkelspel ging ze in de eerste ronde onderuit tegen landgenoot Richèl Hogenkamp.