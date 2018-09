Umpire Lahyani geschorst na 'peptalk' tegen Kyrgios op US Open

Lahyani was in opspraak geraakt nadat hij in de tweederondepartij tussen Kyrgios en Pierre-Hugues Herbert van zijn stoel af kwam en de gefrustreerde Australiër moed leek in te praten.

Kyrgios stond op dat moment 4-6 en 0-3 achter, maar na het praatje van Lahyani trok Kyrgios de wedstrijd alsnog naar zich toe: 4-6, 7-6 (6), 6-3 en 6-0.

"Lahyani heeft met zijn gedrag zijn onpartijdigheid als arbiter ondermijnd", legde een woordvoerder van de ATP-directie uit. "Het was goed bedoeld, maar niettemin betreurenswaardig. We kunnen dit niet onbestraft laten passeren. Hier leert hij alleen maar van."

Organisatoren van US Open namen Lahyani in bescherming

De organisatoren van de US Open hadden Lahyani na zijn opmerkelijke optreden jegens Kyrgios juist nog in bescherming genomen. De 52-jarige geboren Marokkaan kreeg dan ook geen straf vanwege zijn "voorbeeldige staat van dienst als internationaal tennisofficial".

"Na een uitgebreid onderzoek door officials van de US Open is vastgesteld dat het gedrag van Lahyani tijdens het duel tussen Kyrgios en Pierre-Hugues Herbert niet volgens het protocol was", schreef de Amerikaanse tennisbond USTA, die eindverantwoordelijk is bij de US Open.

"Lahyani is verteld dat hij zich in zijn volgende wedstrijden aan de geldende protocollen moet houden. Hij zal tijdens de US Open actief blijven als umpire. Zijn volgende wedstrijden zullen beoordeeld worden, zoals dat bij alle umpires gebeurt tijdens de US Open."