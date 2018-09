Davis Cup-team in play-off niet opgewassen tegen Canada

Debutant Griekspoor, de vervanger van de geblesseerde Robin Haase, weerde zich op het hardcourt in Toronto kranig tegen de Canadees, die meer dan tweehonderd plaatsen hoger staat op de ATP-ranking.

De mondiale nummer 224 deed weinig onder voor Raonic, maar moest na drie lange sets zijn meerdere erkennen in de voormalig toptienspeler: 6-7 (4), 3-6 en 4-6.

De ploeg van captain Paul Haarhuis had op vrijdag al beide partijen in het enkelspel verloren. Thiemo de Bakker was niet opgewassen tegen Raonic, terwijl Haase ondanks een 2-0-voorsprong in sets verloor van Denis Shapovalov.

Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop maakten de tweekamp daarna weer spannend door in het dubbelspel van het duo Vasek Pospisil/Daniel Nestor te winnen, maar Griekspoor kon niet voor een stunt zorgen.

Lastigere loting voor Oranje

De inzet van de play-off tussen Nederland en Canada was een betere plaatsing in de voorronde van de Davis Cup in februari 2019, als de landenstrijd volgens een geheel nieuw format wordt gespeeld.

Door de nederlaag is Oranje niet geplaatst, waardoor de equipe zich via een sterkere tegenstander moet zien te kwalificeren voor de finaleronde. Dat toernooi wordt in november gespeeld.

Nederland verloor in februari met 3-1 van titelhouder Frankrijk in de eerste ronde van de Wereldgroep en is daardoor veroordeeld tot de play-offs.