Bertens wil 'heel mooi jaar' afsluiten in top tien en op WTA Finals

Volgens de 26-jarige Bertens en haar coach Raemon Sluiter profiteert Nederlands beste tennisster dit jaar van een andere aanpak. Die moet haar niet alleen een toptienklassering, maar ook een ticket voor de WTA Finals opleveren.

Toch wil Bertens niet al te veel concrete doelen stellen en durft ze ook niet te zeggen waar haar plafond is. "Dat weet ik niet. We proberen gewoon zo door te gaan", vertelt ze voor de camera van Omroep West. "Dit jaar is sowieso een heel mooi jaar."

"Ik sta heel hoog in de race voor Singapore, het eindejaarstoernooi, en we gaan er de komende weken alles aan doen om dat te halen. Lukt dat niet, dan heb ik altijd nog de 'B-Masters' in Zhuhai, dus wat dat betreft is het al een heel mooi jaar. En we hopen dat ik misschien nog wel die top tien binnen ga komen."

Bertens twijfelde of ze door wilde gaan

Bertens gooide begin dit jaar het roer om. "Eind vorig seizoen zat ik er best wel doorheen. Het tennisseizoen duurt gewoon best wel lang en is erg zwaar, dus moest ik wel even nadenken of ik door wilde en op welke manier. Toen heb ik een paar punten opgeschreven waar ik me aan wilde houden. Daar ben ik het hele jaar keihard mee bezig geweest en qua resultaten is dit mijn beste jaar."

Op alle Grand Slams wist ze minstens twee rondes te overleven. Op Wimbledon drong ze zelfs door tot de kwartfinales. Op de US Open was de derde ronde eerder deze maand het eindstation. De verwachtingen waren echter hooggespannen, want in de aanloop naar het toernooi in New York won ze knap het prestigieuze WTA-toernooi in Cincinnati.

Volgens Sluiter heeft zijn pupil vooral mentaal een flinke omslag gemaakt. "Bij een grote teleurstelling kon ze echt even twee weken de weg kwijt zijn. Dan trainde ze iets minder en was ze iets minder met voeding bezig. Fysiek en mentaal werd het dan heel erg hobbelig. Dat is dit jaar eigenlijk vanaf het begin niet het geval."

Sluiter en Bertens in Cincinnati

'Het is allemaal oké, neem nog maar een Snickertje'

Dat betekent ook dat Bertens meer op haar fysiek is gaan letten. "Het is gewoon keihard trainen", geeft ze toe. "Veel meer fitnessuren, veel meer yoga-uren en elke dag op mijn eten letten. Dat hoort erbij, dat zijn offers die je moet brengen."

"Ik zit goed in mijn vel en de resultaten zijn goed, dus dan is het uiteindelijk natuurlijk ook makkelijker om te doen. Je ziet dat het werkt, dus je moet je er gewoon aan vast blijven houden. Ik denk dat daar de meeste progressie geboekt is", stelt Bertens tevreden vast.

Sluiter wist haar van die aanpak te overtuigen door haar te vragen wat ze nou eigenlijk precies wilde met haar carrière. "Zodat ze niet over zes of zeven jaar thuis op de bank zit en denkt: had ik in die periode maar net even wat harder voor mezelf geweest, of had ik maar iemand gehad die in plaats van 'het is allemaal oké, neem nog maar een Snickertje' zegt: 'doe nou niet, want je moet volgende week weer aan de bak'."

In december maakten de twee een plan van aanpak en dat werpt, na een moeizame start waarbij de resultaten uitbleven, zijn vruchten af. "Als er vervolgens echt heel mooi dingen gebeuren, is dat natuurlijk heel tof, voor ons allebei", aldus Sluiter.

Concrete doelen werken averechts

Bertens is nu de nummer twaalf van de wereld en ligt op koers voor een ticket voor de WTA Finals, maar daar blijft het wat haar betreft niet bij. "Ik wil kijken hoe ver ik kan komen. Ik wil alles uit m'n carrière halen en later terug kunnen kijken van: ik heb alles uit m'n carrière gehaald en meer had ik niet kunnen doen. Daar doe ik het voor."

Ook Sluiter plakt er geen concrete doelstelling aan vast. "Omdat we in het verleden hebben gezien dat dit averechts werkt. Dat brengt dan nog meer druk met zich mee, en er is al genoeg druk in dit wereldje. Ik denk dat ze dit jaar een blauwdruk heeft gehad van wat er mogelijk is als ze op deze manier met haar sport bezig is."

"Als ze op deze manier bezig blijft, kan ze grote toernooien als Cincinnati winnen. Ze heeft al eerder een halve finale van een Grand Slam gespeeld en ze is nu nummer twaalf van de wereld. Dan zouden een toptienplek en eventueel een uitschieter op een Grand Slam mogelijk zijn."