Davis Cup-team opent play-off tegen Canada met twee nederlagen

De Bakker was in de eerste wedstrijd op Canadese bodem niet opgewassen tegen Milos Raonic: 3-6, 2-6 en 2-6. Haase won zijn eerste twee sets tegen Denis Shapovalov nog wel, maar ging alsnog onderuit: 6-3, 6-3, 5-7, 3-6 en 4-6.

Zaterdag, in het dubbelspel, kan Oranje de achterstand verkleinen. Captain Paul Haarhuis stuurt normaal gesproken Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop het Canadese hardcourt op voor een ontmoeting met het voor de hand liggende koppel Vasek Pospisil/Daniel Nestor.

De inzet van de play-off is een betere plaatsing in de voorronde van de Davis Cup in februari 2019, als de landenwedstrijd volgens een geheel nieuw format gespeeld wordt. De winnaar in Toronto zal bij de loting tot een van de twaalf geplaatste landen behoren en daardoor een op papier minder sterk land treffen.

De Bakker laat kansen liggen tegen Raonic

De Bakker kwam in de eerste set op een achterstand van 3-1, maar brak vervolgens de service van Raonic. Daarna verzuimde de Nederlander op 3-3 te komen en moest hij de set met 6-3 inleveren.

In de tweede set kon de Westlander de Canadese kopman tot 2-2 bijbenen. Vervolgens verloor hij vier games op rij: 6-2. In het begin van de derde set kreeg De Bakker kansen, maar uiteindelijk bleek het verschil met de Wimbledon-finalist van 2016 opnieuw te groot.

Dat was geen schande, want Raonic staat 216 plekken hoger op de mondiale ranglijst. De Canadees is de nummer 20 van de ATP-ranking, terwijl de nog altijd pas 29-jarige De Bakker 236e staat.

Haase geeft 2-0-voorsprong in sets weg

Haase zat in de tweede partij na twee sets nog op rozen tegen Shapovalov, maar verloor uiteindelijk alsnog. Na vijf sets en ruim 3,5 uur spelen stapte de 31-jarige Hagenaar als verliezer van de baan.

De pas negentienjarige Canadees Shapovalov staat 34e op de wereldranglijst, tien plaatsen hoger dan Nederlands hoogst geklasseerde speler.

Zaterdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd) wordt de dubbelpartij afgewerkt in Toronto. Nederland verloor in februari met 3-1 van titelhouder Frankrijk in de eerste ronde van de Wereldgroep en is daardoor veroordeeld tot de play-offs.