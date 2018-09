Osaka geniet ondanks rel rond Williams nog steeds van winst US Open

"Het was mijn eerste finale en mijn eerste Grand Slam-titel, dus ik ben heel blij en besef dat ik iets bijzonders heb gepresteerd", zei Osaka in Yokohama, waar ze werd gepresenteerd als ambassadeur van het Japanse automerk Nissan.

"Nee, ik ben niet verdrietig over hoe het is gelopen. Ik heb geen ervaring met het winnen van Grand Slam-finales en weet dus niet hoe ik me moet voelen."

Williams kreeg in de tweede set ruzie met umpire Carlos Ramos, wat er zelfs toe leidde dat ze een game moest afstaan aan Osaka.

De 23-voudig Grand Slam-kampioene noemde Ramos "een dief" en "een leugenaar" en beschuldige hem na afloop van de wedstrijd zelfs van seksisme omdat een man volgens haar nooit zo hard gestraft zou zijn.

Prijsuitreiking overschaduwd door boegeroep

De prijsuitreiking in het met 22.500 toeschouwers gevulde Arthur Ashe Stadium werd overschaduwd door boegeroep van het publiek en Osaka dacht aanvankelijk dat dat voor haar bedoeld was.

"Ik weet dat jullie allemaal kwamen om voor Serena te juichen. Het spijt me dat het zo moest eindigen'', sprak de 20-jarige Japanse tijdens haar speech op de baan, waarna ze haar cap voor haar ogen trok om de tranen te verbergen.

"Op dat moment dacht ik inderdaad dat ze mij uitfloten. Ik kon het niet helemaal plaatsen. Het was zo luid en ook een beetje stressvol", aldus Osaka in de EllenDeGeneres' Show.

"Al op jonge leeftijd leer je dat je weg moet kijken als de tegenstander boos wordt. Dan wordt er van je verwacht dat je je omdraait en probeert te focussen. In mijn hoofd wilde ik echt weten wat er gaande was. Ik hoorde in het publiek veel mensen geluid maken en ik moest me echt verzetten om toch niet even stiekem een kijkje te nemen."

Williams krijgt boete voor wangedrag

Williams toonde zich in haar speech wel van haar meest sportieve kant door het publiek te sommeren te stoppen met het boegeroep en Osaka toe te juichen.

"Dat vond ik wel een mooi gebaar van haar. Ze fluisterde ook nog even in mijn oor dat ze trots op me was en liet weten dat het publiek mij niet uitfloot. Dat gaf wel een geruststellend gevoel."

De organisatie van de US Open liet Williams niet wegkomen met haar wangedrag en deelde de Amerikaanse een boete uit van 17.000 Amerikaanse dollar.

Osaka verdiende met haar overwinning 3,7 miljoen Amerikaanse dollar en steeg bovendien van de twintigste naar de zevende plaats op de wereldranglijst.