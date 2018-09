Oud-umpire: 'Steun WTA voor Serena Williams is slecht signaal'

"Het is een slecht signaal naar alle scheidsrechters", zegt de 48-jarige Nederlander tegen NUsport.

Meuffels staat volledig achter de verklaring van de internationale tennisfederatie ITF, die zijn steun voor umpire Carlos Ramos uitsprak. De Portugees gaf Williams drie waarschuwingen en daarmee een strafgame in haar verloren finale tegen de Japanse Naomi Osaka (6-2 en 6-4).

"Ramos heeft volledig correct gehandeld en verdient alle steun. Dat de WTA en de USTA dat niet doen, komt waarschijnlijk doordat ze bang zijn om een icoon als Williams af te vallen. Als dit bij de mondiale nummer honderd was gebeurd, zouden ze waarschijnlijk wél de kant van de scheidsrechter hebben gekozen", zegt Meuffels.

Ramos gaf Williams in de tweede set eerst een reprimande, omdat ze aanwijzingen zou hebben gekregen van haar coach Patrick Mouratoglou. Daarna kreeg ze een strafpunt voor het gooien van haar racket en verloor ze zelfs een game omdat ze de arbiter een "dief" noemde.

Meuffels: "Ik zou als scheidsrechter hetzelfde hebben gedaan. Dit waren schoolvoorbeelden van zaken waarvoor je een waarschuwing moet geven."

'Beschuldiging van seksisme slaat nergens op'

Williams, 23-voudig Grand Slam-winnaar, beschuldigde Ramos na de finale van seksisme. Een man zou volgens haar nooit zo hard gestraft zijn. WTA-voorzitter Steve Simons was het eens met Williams. "We willen ervoor zorgen dat alle tennissers hetzelfde behandeld worden en vinden dat dit zaterdag niet het geval was", zei hij. De USTA liet zich in gelijke bewoordingen uit.

Meuffels vindt het belachelijk dat Ramos van seksisme beschuldigd wordt. "Dat slaat helemaal nergens op. Als scheidsrechter heb je helemaal geen tijd om over dat soort dingen na te denken. Je wil alleen zo snel mogelijk de regels toepassen. Dat heeft Ramos gedaan."

De oud-scheidsrechter wijst erop dat mannelijke tennissers wel degelijk bestraft worden voor vergelijkbare overtredingen. "Kijk bijvoorbeeld naar Nick Kyrgios. Die heeft in zijn loopbaan al de nodige waarschuwingen gekregen voor het gooien met rackets."

Meuffels vindt Ramos topscheidsrechter

Meuffels werkte negen jaar samen met de 47-jarige Ramos. De Portugees is volgens de Nederlander een absolute topscheidsrechter. "Ramos is al 27 jaar op het hoogste niveau actief en heeft al veel finales geleid. Als hij echt seksistisch was geweest, zat hij al lang niet meer op die stoel."

Ramos, die na de wedstrijd uitgejouwd werd door het Amerikaanse publiek, liet woensdag voor het eerst na de finale iets van zich horen in een Portugese krant. "Het gaat goed, naar omstandigheden. Het is niet fijn, maar maak je geen zorgen over me."

Komend weekend is Ramos actief bij de halve finale van de Davis Cup tussen Kroatië en de Verenigde Staten.