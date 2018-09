Tennisfederatie ITF oordeelt dat umpire correct handelde met bestraffen Williams

De Portugese scheidsrechter gaf Williams in de tweede set eerst een reprimande omdat ze aanwijzingen zou hebben gekregen van haar coach Patrick Mouratoglou. Daarna kreeg ze een strafpunt voor het gooien van haar racket en verloor ze zelfs een game omdat ze de arbiter "een dief" noemde.

Williams was na afloop nog steeds des duivels en beschuldigde Ramos van seksisme, omdat hij een man volgens haar nooit zo hard gestraft zou hebben. Volgens de ITF heeft de umpire echter keurig de geldende regels gehanteerd.

"Carlos Ramos is een van de meest ervaren en gerespecteerde umpires in het tennis. Zijn beslissingen waren geheel volgens de regels'', meldt de ITF maandag in een verklaring.

"Het is begrijpelijk dat dit betreurenswaardige incident een debat uitlokt, maar het is ook belangrijk te weten dat Carlos Ramos zijn taken professioneel, integer en volgens het boekje heeft uitgevoerd. Dat blijkt ook uit het feit dat de organisatie van de US Open haar een boete heeft gegeven."

Ramos verliet direct na de partij onder begeleiding van beveiligers de baan en keerde niet, zoals normaal gesproken gebruikelijk is, terug bij de huldiging. Tijdens de ceremonie werd ook de toernooiofficial uitgejouwd door het Amerikaanse publiek.

WTA schaart zich juist achter Williams

Williams kan wel rekenen op de steun van de WTA, de overkoepelende organisatie van het professionele vrouwentennis. Voorzitter Steve Simon heeft net als de Amerikaanse tennisster het idee dat er met twee maten wordt gemeten.

"De WTA vindt dat er geen verschil zou moeten zijn tussen mannen en vrouwen in de norm voor het uiten van emoties", gaf Simon eerder maandag aan. "We willen ervoor zorgen dat alle tennissers hetzelfde behandeld worden en we vinden dat dit zaterdag niet het geval was."

Williams, die in New York had gehoopt het record van 24 Grand Slam-titels van Margaret Court te evenaren, verloor zaterdag de finale van Osaka met 2-6 en 4-6. Zondag kreeg ze al te horen dat ze wegens wangedrag een boete van 17.000 dollar (ruim 14.000 euro) moet betalen.