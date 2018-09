WTA steunt Serena Williams in oproep voor meer gelijkheid in tennis

"Na de finale van zaterdag is de vraag weer actueel of er bij de arbitrage van wedstrijden een verschillende standaard voor mannen en voor vrouwen is", zegt Steve Simon, de baas van de overkoepelende organisatie van het professionele vrouwentennis, in een verklaring.

"De WTA vindt dat er geen verschil zou moeten zijn tussen mannen en vrouwen in de norm voor het uiten van emoties. We willen ervoor zorgen dat alle tennissers hetzelfde behandeld worden en we vinden dat dat zaterdag niet het geval was."

Williams kreeg in de door haar verloren vrouwenfinale in New York tegen de Japanse Naomi Osaka (2-6 en 4-6) tot driemaal toe een straf van de Portugese umpire Carlos Ramos.

De 36-jarige Amerikaanse ontving aan het begin van de tweede set een waarschuwing omdat ze aanwijzingen zou hebben gekregen van haar coach Patrick Mouratoglou. Daarna kreeg ze een strafpunt voor het gooien van haar racket en verloor ze een game omdat ze de arbiter "een dief" noemde.

Williams beschuldigde Ramos op haar persconferentie na de finale van seksisme. "De umpire zou nooit een game van een man hebben afgepakt na het woord dief", zei de 23-voudig Grand Slam-winnaar. "Ik heb mannen wel ergere dingen naar scheidsrechters horen roepen."

Djokovic is het niet eens met Simon

Williams kreeg bijval van onder anderen twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Billie Jean King, een van de oprichters van de WTA, en van Katrina Adams, de voorzitter van de Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open.

"We zien mannen de hele tijd umpires lastigvallen tijdens wedstrijden en dan gebeurt er niks", aldus Adams. "Er is geen gelijkheid tussen wat mannen mogen doen en wat vrouwen mogen doen tegen de arbitrage."

Novak Djokovic, die zondag de mannenfinale op Flushing Meadows van Juan Martín del Potro won (6-3, 7-6 (5) en 6-3), zei op zijn persconferentie dat hij het niet eens is met de woorden van Simon.

"Het was misschien onnodig wat umpire Ramos deed, maar ik snap niet helemaal wat Simon met zijn statement bedoelt. Ik zie het niet zo. Het is heel lastig om op deze manier te generaliseren."

WTA pleit voor toestaan van coaching in tennis

Simon geeft in zijn verklaring al een voorzetje voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het tennis. "We vinden dat we het moeten gaan hebben over het coachen van spelers tijdens wedstrijden en dat dat toegestaan zou moeten worden in de hele sport."

De WTA staat coaching toe bij alle toernooien, behalve de Grand Slams. Bij mannenwedstrijden is het nooit toegestaan om aanwijzingen te krijgen vanaf de tribune.