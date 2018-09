Bertens door prestaties op US Open naar hoogste positie ooit op wereldranglijst

De 26-jarige Bertens reikte op de US Open tot de derde ronde, haar beste resultaat ooit op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. De Tsjechische Markéta Vondrousová voorkwam ruim een week geleden dat de Nederlandse zich voor voor de achtste finales plaatste in New York.

Vorig jaar was de eerste ronde al het eindstation voor Bertens, die daardoor dit jaar niet veel punten hoefde te verdedigen. De Wateringse was eind augustus dankzij haar knappe toernooizege in Cincinnati al naar de dertiende positie op de wereldranglijst geklommen.

In mei stond Bertens voor het eerst in de top vijftien van de wereldranglijst. Ze had toen net de finale van het graveltoernooi in Madrid bereikt, waardoor ze drie plekken steeg en op de vijftiende positie terechtkwam.

Stand op WTA-ranking 1. Simona Halep - 8061 punten

2. Caroline Wozniacki - 5975 punten

3. Angelique Kerber - 5425 punten

4. Caroline Garcia - 4725 punten

5. Petra Kvitová - 4585 punten

6. Elina Svitolina - 4555 punten

7. Naomi Osaka - 4115 punten

8. Karolina Plisková - 4105 punten

9. Sloane Stephens - 3912 punten

10. Jelena Ostapenko - 3787

11. Julia Görges - 3730

12. Kiki Bertens - 3380 punten

13. Daria Kasatkina - 3355 punten

Halep nog steeds nummer één

US Open-winnares Naomi Osaka is dit keer verreweg de grootste stijger op de mondiale ranglijst. De Japanse bereikte voor het eerst in haar loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi en was daarin verrassend te sterk voor Serena Williams.

Dankzij die prestatie klom de twintigjarige Osaka dertien plekken en mag ze zich nu de nummer zeven van de wereld noemen. Williams steeg van de 26e naar de zestiende positie op de ranglijst.

Simona Halep is nog steeds de nummer één van de wereld. De Roemeense werd op de US Open al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar heeft nog veel meer punten dan de Deense nummer twee Caroline Wozniacki (8.061 om 5.975).

Arantxa Rus is zes plekken gestegen en staat nu op de drempel van de top honderd (plek 104). Richèl Hogenkamp zakte drie posities en is nu de nummer 135 van de wereld.

Djokovic voor het eerst sinds mei 2017 in top drie

Bij de mannen is Rafael Nadal nog steeds de aanvoerder van de mondiale ranglijst. De Spanjaard wordt gevolgd door de Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic, die de US Open won en daardoor naar de derde plek steeg.

Het was al ruim een jaar geleden dat de 31-jarige Djokovic in de top drie van de wereldranglijst stond. De voormalige nummer één bezette eind mei 2017 de tweede positie van de mondiale rangschikking.

Robin Haase werd op de US Open in de tweede ronde uitgeschakeld door de Belg David Goffin. De Hagenaar zakte daardoor een plekje naar de 44e positie.