Djokovic trots dat hij 'idool' Sampras evenaart met veertiende Grand Slam-titel

"Het is voor mij echt geweldig dat ik nu schouder aan schouder sta met Sampras. Hij is een idool van mij", zei een dolgelukkige Djokovic na zijn zege op Juan Martín del Potro in New York (6-3, 7-6 (5) en 6-3).

"De eerste of tweede Wimbledon-zege van Pete was het eerste wat ik van tennis op televisie zag. Hij heeft me geïnspireerd. Ik wilde altijd al doen wat hij deed en het is geweldig dat die droom is uitgekomen."

De 31-jarige Djokovic had in het Arthur Ashe Stadium 3 uur en 19 minuten nodig om met Del Potro, de US Open-winnaar van 2009, af te rekenen en net als in 2011 en 2015 het Grand Slam-toernooi op hardcourt te winnen.

Sampras mocht zich tussen 1990 en 2002 vijf keer US Open-winnaar noemen. De nu 47-jarige Amerikaan schreef in die periode bovendien zeven keer Wimbledon en twee keer de Australian Open op zijn naam.

Djokovic blij met Federer en Nadal

Djokovic, die dit jaar ook al Wimbledon won, hoeft nu alleen nog Roger Federer (twintig) en Rafael Nadal (zeventien) voor zich te dulden op de lijst van spelers met de meeste Grand Slam-titels.

Volgens Djokovic hebben de 37-jarige Zwitser en de 32-jarige Spanjaard een cruciale rol gespeeld in zijn ontwikkeling. "Tien jaar geleden had ik misschien gezegd dat ik het niet leuk vind om in hetzelfde tijdperk als Federer en Nadal te spelen. Vandaag heb ik dat juist niet."

"Ik heb het gevoel dat de rivaliteit met deze jongens mij heeft gevormd tot de speler die ik nu ben", vervolgde Djokovic. "Elke keer halen we het beste in elkaar naar boven."

'Zeges Wimbledon en US Open moeilijk te geloven'

Met zijn zeges op Wimbledon en de US Open bewees Djokovic dat hij definitief terug is aan de top na een slepende elleboogblessure, die hem maanden aan de kant hield. De nieuwe nummer drie van de wereld had zelf niet voor mogelijk gehouden dat hij dit jaar weer zo goed zou zijn.

"Als iemand me in februari na mijn operatie had verteld dat ik dit jaar Wimbledon, de US Open en het Masterstoernooi in Cincinnati zou winnen, had ik diegene voor gek verklaard. Aan de andere kant was er ook altijd een deel in mij dat geloof heeft gehouden in een comeback. Het voelt alsof ik op een heel nieuw niveau zit nu."

Het is al ruim een jaar geleden dat Djokovic in de top drie van de wereldranglijst stond. De voormalige nummer één bezette eind mei 2017 de tweede positie van de mondiale rangschikking.