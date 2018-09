Djokovic wint US Open voor derde keer en pakt veertiende Grand Slam-titel

In een partij van hoog niveau klaarde de 31-jarige Djokovic de klus in drie sets. Hij versloeg de twee jaar jongere Del Potro in 6-3, 7-6 (5) en 6-3 en evenaart Pete Sampras met zijn veertiende Grand Slam-zege.

Djokovic stond zeven keer eerder in de finale van de US Open, maar won het toernooi in New York tot zondag alleen in 2011 en 2015. Del Potro, die in zijn carrière veel blessureleed kent, was negen jaar geleden de beste op Flushing Meadows.

Vorig jaar ontbrak Djokovic nog op de US Open vanwege een slepende elleboogblessure. Op Wimbledon pakte hij deze zomer zijn eerste Grand Slam-titel in ruim twee jaar tijd. Ook de Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016), Roland Garros (2016) en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018) prijken op zijn erelijst.

Met zijn veertiende Grand Slam-titel heeft de huidige nummer zes van de wereld alleen Roger Federer (twintig titels) en Rafael Nadal (zeventien) nog voor zich.

Djokovic iets beter op beslissende momenten

In de finale tegen Del Potro haalde Djokovic, voormalig nummer één van de wereld, een hoog niveau. In de eerste set had de als zesde geplaatste Serviër aan een break bij een 4-3-voorsprong genoeg.

Beide spelers gaven elkaar weinig toe, maar op de beslissende momenten was Djokovic vaak net iets beter. Dat bewees hij door de tiebreak van de tweede set met 7-5 nipt naar zich toe te trekken.

Del Potro gaf, aangemoedigd door veel Argentijnen op de tribune, niet op. Desondanks moest hij ook in de derde set zijn meerdere erkennen in Djokovic, die opnieuw met 6-3 won en daarmee zijn veertiende Grand Slam-zege pakte.