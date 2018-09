Djokovic komt bij winst in US Open-finale op gelijke hoogte met Sampras

De in 2003 gestopte Amerikaan had jarenlang het record van de meeste Grand Slam-overwinningen in handen. Inmiddels is hij voorbijgestreefd door Roger Federer (twintig) en Rafael Nadal (zeventien).

Djokovic stond zeven keer eerder in de finale van de US Open, maar alleen in 2011 en 2015 greep hij de titel. Verder staan de Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016), Roland Garros (2016) en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018) op zijn erelijst.

Als Djokovic zondagavond (vanaf 22.00 uur) het onderspit delft tegen Del Potro, wordt de Serviër de eerste tennisser in het proftijdperk met zes verloren US Open-finales achter zijn naam. Dat twijfelachtige record deelt hij nu nog met Ivan Lendl.

De 31-jarige Serviër ontbrak vorig jaar in New York vanwege een elleboogblessure. Op Wimbledon pakte hij deze zomer zijn eerste Grand Slam-titel in ruim twee jaar tijd.

Djokovic na zijn Wimbledon-zege dit jaar

Statistieken duidelijk in voordeel Djokovic

Op basis van de statistieken lijkt Djokovic zich tegen Del Potro niet al te veel zorgen te hoeven maken. De twee stonden vier keer eerder tegenover elkaar op het allerhoogste niveau en telkens stapte de Serviër als winnaar van de baan.

Alleen in de kwartfinale van Wimbledon in 2012, die op een vijfsetter uitdraaide, wist de Argentijn het zijn twee jaar oudere tegenstander echt lastig te maken. Bij de overige drie ontmoetingen (derde ronde US Open 2007, derde ronde Roland Garros 2007 en kwartfinale US Open 2012) sleepte Del Potro opgeteld maar één schamel setje in de wacht.

Buiten de Grand Slams om slaagde Del Potro er wel vier keer in Djokovic te vloeren. De laatste keer dat hem dat lukte was op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Daar staan in totaal wel veertien nederlagen tegenover.

Del Potro won US Open in 2009

Niemand moest zo lang wachten als Del Potro

Waar Djokovic een ervaringsdeskundige in het spelen van Grand Slam-finales is, betrad Del Potro pas één keer eerder het hoogste podium. In 2009 klopte hij in een zinderende eindstrijd van de US Open Roger Federer in vijf sets.

Met een gapend gat van negen jaar tussen zijn twee Grand Slam-finales in vestigt Del Potro een record. Dat neemt hij over van Michael Chang (1989-1995) en Petr Korda (1992-1998), die ooit zes jaar geduld moesten hebben.

Opvallend genoeg kan Del Potro met zijn 29 jaar de jongste Grand Slam-winnaar worden sinds Wimbledon 2016 (Andy Murray, eveneens 29). Daarna gingen er met Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Djokovic en Federer alleen nog maar dertigers met de grote prijzen aan de haal.