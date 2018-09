Osaka betreurt vreemd einde van gewonnen eindstrijd tegen 'idool' Williams

Williams kreeg diep in de tweede set bij een stand van 4-3 haar derde waarschuwing en moest voor straf een game inleveren. Osaka kwam daardoor opeens wel heel dicht bij de overwinning en liet zich die kans, tot teleurstelling van de 24.000 Amerikaanse toeschouwers, niet meer ontglippen.

"Ik vind het wel jammer dat de wedstrijd op deze manier moest eindigen", zei de twintigjarige Japanse nog enigszins beduusd en met tranen in haar ogen tijdens de huldigingsceremonie. "En ik weet ook wel dat jullie allemaal achter Serena stonden."

Met de zestien jaar oudere Williams, die in New York het record van 24 Grand Slam-titels van Margaret Court had willen evenaren, trof Osaka aan de andere kant van het net haar grote idool. Het succes van de Amerikaanse was volgens haar de reden dat ze zelf op jonge leeftijd is gaan tennissen.

"Het was altijd een droom van me om ooit in een finale tegenover Serena te staan. Maar op het moment dat ik de baan opstap, is ze gewoon een tegenstander die ik wil verslaan. Toen ik haar na afloop omhelsde aan het net, voelde ik me echter weer een klein meisje."

Osaka laat zich niet afleiden in eerste grote finale

Van de verbale oorlog van Williams met scheidsrechter Carlos Ramos, die de Amerikaanse bestrafte voor coaching, het gooien met haar racket en beledigingen aan zijn adres, had Osaka tijdens de partij maar weinig meegekregen.

"Ik had totaal niet door wat er aan de hand was. Het was mijn eerste Grand Slam-finale, dus ik wilde mijn concentratie behouden en me niet laten afleiden."

"Serena kwam op een gegeven moment naar mijn bank en vertelde me dat ze een strafpunt had gekregen en later ook dat ze een game moest inleveren. Ik had dat zelf helemaal niet in de gaten."

Osaka, die als twintigste geplaatst was in New York, is de eerste Japanner die een Grand Slam-toernooi wint. Premier Shinzo Abe feliciteerde zijn landgenote, die overigens al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten verhuisde, via Twitter. "Van harte met je US Open-titel. Je bent een inspiratiebron voor het hele land."