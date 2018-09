Williams beschuldigt umpire van seksisme na incidentrijke finale US Open

De 36-jarige tennisser kreeg het tijdens de wedstrijd herhaaldelijk aan de stok met de Portugese scheidsrechter. Aan het begin van de tweede set ontving ze een waarschuwing omdat ze vanaf de tribune aanwijzingen zou hebben gekregen van haar trainer. Een tweede reprimande, na het op de grond gooien van haar racket, leverde haar automatisch een strafpunt op.

De Amerikaanse schoot daarop uit haar slof. "Je bent een dief", beet ze de umpire toe, waarna ze een derde waarschuwing kreeg en voor straf een game moest inleveren. Het bracht haar op een 5-3-achterstand en die klap kwam ze niet meer te boven.

Volgens Williams getuigt de zware sanctie van een dubbele standaard in de tenniswereld. "De umpire zou nooit een game van een man hebben afgepakt na het woord dief", zei ze na afloop op de persconferentie. "Ik heb mannen wel ergere dingen naar scheidsrechters horen roepen."

"Ik vecht hier voor vrouwenrechten, voor vrouwengelijkheid en voor allerlei andere dingen. Dat hij me om deze reden een game afpakt, geeft me het gevoel dat het hier om seksisme gaat."

'Blijf vechten voor gelijke behandeling'

Williams zette haar punt kracht bij door te verwijzen naar een eerder incident tijdens de US Open. De Française Alizé Cornet kreeg tijdens de eerste ronde een waarschuwing omdat ze op de baan haar shirt omdraaide, nadat ze dat per ongeluk verkeerd om had aangetrokken.

"Ik blijf vechten voor vrouwen en onze gelijke behandeling, zoals dat Cornet haar shirt uit moet kunnen trekken zonder daarvoor een berisping te krijgen."

De 23-voudig Grand Slam-winnaar hoopt niet dat tennissters zich laten afschrikken en zich op de baan voorzichtiger gaan gedragen. "Dit moet juist een voorbeeld zijn voor de volgende persoon die emoties voelt en zich als een sterke vrouw wil uiten. Voor mij heeft het nu niet goed uitgepakt, maar misschien kunnen we wat veranderen."

Williams krijgt bijval van tennislegende King

Hoewel er na afloop ook kritische geluiden waren, kreeg Williams bijval van tennislegende en twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Billie Jean King, een van de oprichters van tennisbond WTA.

"Als een vrouw emotioneel is, noemen ze haar 'hysterisch' en krijgt ze een straf", zei de 74-jarige Amerikaanse, die zaterdag aandachtig toeschouwer was in het Arthur Ashe Stadium. "Een man die hetzelfde doet, is 'uitgesproken' en komt ermee weg. Bedankt Serena, dat je deze dubbele standaard aantoont."

De organisatie nam het na afloop juist op voor umpire Ramos, die volgens de regels gehandeld zou hebben. De US Open gaf bovendien aan dat het besluit van de umpire Ramos onherroepelijk en niet meer terug te draaien was.

Ramos verliet direct na de partij onder begeleiding van beveiligers de baan en keerde niet, zoals gebruikelijk, terug bij de huldiging. Tijdens de ceremonie werd ook de toernooiofficial uitgejouwd door het Amerikaanse publiek.

De rust keerde pas terug toen Williams de fans opriep om daarmee te stoppen en juist te juichen voor de Japanse Osaka, voor wie het haar eerste Grand Slam-titel is.