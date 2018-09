Coach Serena Williams geeft toe dat hij aanwijzingen gaf tijdens US Open-finale

In de eerste set kreeg Williams een officiële waarschuwing van umpire Carlos Ramos, omdat ze contact zou hebben gezocht met Mouratoglou, die op de tribune zat. Het is verboden voor spelers om tijdens de wedstrijd gecoacht te worden.

Williams was ontdaan door de beslissing van de umpire en liet dat tijdens de wedstrijd meermaals in harde bewoordingen weten. De 23-voudig Grand Slam-winnaar eiste dat Ramos zijn verontschuldigingen zou aanbieden aan het publiek en noemde hem naar verluidt een dief.

Daarop besloot de umpire nóg een waarschuwing uit te delen aan Williams, die eerder in de partij ook al op haar vingers werd getikt vanwege het gooien met haar racket. Daardoor kwam ze op drie waarschuwingen te staan en dat betekent automatisch dat de tegenstander een game krijgt.

Een zichtbaar geëmotioneerde en woedende Williams probeerde nog in te praten op de hoofdscheidsrechters die de baan op waren gekomen, maar de beslissing bleef staan en even later serveerde Osaka de wedstrijd uit.

24e Grand Slam-titel nog geen feit voor Williams

Williams had in New York haar 24e Grand Slam-titel kunnen veroveren. Daarmee zou ze in de voetsporen zijn getreden van de Australische tennisicoon Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 24 zeges boekte op de vier grote toernooien.

Voor Osaka was de zege op Flushing Meadows een primeur. De twintigjarige Japanse schreef voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi op haar naam. Ze was bovendien de eerste Japanse in een finale van een van de vier grote toernooien.

Zondag staat ook de finale bij de mannen op het programma. Novak Djokovic hoopt ten koste van de Argentijn Juan Martin Del Potro voor de derde keer de US Open te winnen.