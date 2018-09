Coach Serena Williams geeft toe dat hij aanwijzingen gaf tijdens US Open-finale

In de eerste set kreeg Williams een officiële waarschuwing van umpire Carlos Ramos omdat ze contact zou hebben gezocht met Mouratoglou, die op de tribune zat. Dat is tegen de regels, want op Grand Slam-toernooien mogen spelers tijdens de wedstrijd niet gecoacht worden.

"Ik was Serena aan het coachen, maar ik had niet het idee dat ze naar me aan het kijken was", zei Mouratoglou tegen verschillende media. "De coach van Osaka deed het ook. Ik zie het altijd iedereen doen."

Williams was ontdaan door de beslissing van de umpire en liet dat tijdens de wedstrijd meermaals in harde bewoordingen weten. De 23-voudig Grand Slam-winnaar zei dat ze nog liever zou verliezen dan vals spelen en eiste dat Ramos zijn verontschuldigingen zou aanbieden.

Williams snapt niets van bekentenis coach

De woorden van haar coach kwamen voor Williams als een verrassing. Ze bleef in alle toonaarden ontkennen dat ze vanaf de kant aanwijzingen had ontvangen.

"Ik heb Patrick net een bericht gestuurd, in de zin van: waar heb jij het over?", zei Williams na afloop van de wedstrijd. "Ik probeer erachter te komen waarom hij dat zou zeggen."

"We hebben ook helemaal geen onderlinge signalen, dus het had sowieso geen zin gehad", vervolgde ze. "Zelfs op de WTA-toernooien waarbij je je coach op de baan mag laten komen, maak ik daar nooit gebruik van."

Strafpunt voor gooien met racket

In de tweede set kreeg Williams een tweede waarschuwing én een strafpunt nadat ze met haar racket gooide. Uit frustratie over die beslissing zou ze de umpire een dief hebben genoemd, wat haar opnieuw een waarschuwing opleverde.

De 36-jarige Amerikaanse kwam daarmee op een totaal van drie waarschuwingen en dat betekent automatisch dat de tegenstander een game krijgt.

Een zichtbaar geëmotioneerde en woedende Williams probeerde nog in te praten op de hoofdscheidsrechters die de baan op waren gekomen, maar de beslissing bleef staan en even later serveerde Osaka de wedstrijd uit.

24e Grand Slam-titel nog geen feit voor Williams

Williams had in New York haar 24e Grand Slam-titel kunnen veroveren. Daarmee zou ze in de voetsporen zijn getreden van de Australische tennisicoon Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 24 zeges op de vier grote toernooien boekte.

Voor Osaka was de zege op Flushing Meadows een primeur. De twintigjarige Japanse schreef voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi op haar naam. Ze was bovendien de eerste Japanse in een finale van een van de vier Grand Slams.

Zondag staat ook de finale bij de mannen op het programma. Novak Djokovic hoopt ten koste van de Argentijn Juan Martín del Potro voor de derde keer de US Open te winnen.