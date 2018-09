Osaka verslaat emotionele Serena Williams in bizarre US Open-finale

De twintigjarige Osaka had in het Arthur Ashe Stadium een uur en negentien minuten nodig om de zestien jaar oudere Williams te verslaan: 6-2 en 6-4. Het was voor het eerst dat er een Japanse in de finale van een Grand Slam-toernooi stond.

De wedstrijd in New York werd volledig overschaduwd door een conflict tussen Williams en umpire Carlos Ramos, die haar in de eerste set een waarschuwing uitdeelde vanwege het zoeken van contact met haar coach.

In het tweede bedrijf kreeg de Amerikaanse nog een waarschuwing en een strafpunt vanwege het gooien van haar racket. Uit frustratie over die beslissing zou Williams de umpire een "dief" hebben genoemd. Dat kwam haar op een derde waarschuwing te staan, waarop Osaka reglementair een game kreeg toegewezen.

Williams was woedend over de beslissingen van de umpire en eiste tijdens de wedstrijd meerdere malen dat hij zijn excuses zou aanbieden. De partij lag zelfs even stil door alle commotie, maar vlak na de zogenoemde game penalty was de zege van Osaka een feit.

Williams nog niet in voetsporen Margaret Court

Met haar eindzege op de US Open voorkwam Osaka dat Williams haar 24e Grand Slam-titel in de wacht sleepte. In dat geval was de zesvoudig US Open-winnaar in de voetsporen getreden van de Australische tennisicoon Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 24 zeges op de vier grote toernooien boekte.

Williams, die begin 2018 haar rentree maakte nadat ze een klein jaar uit de roulatie was vanwege haar zwangerschap, kreeg in juli ook al de kans om dat aantal Grand Slam-titels te bereiken. De Amerikaanse stond in de finale van Wimbledon, maar daarin was de Duitse Angelique Kerber in twee sets te sterk.

Osaka, momenteel nog de nummer negentien van de wereld, kwam voor deze editie van de US Open nog nooit verder dan de vierde ronde op een van de vier Grand Slams.

Zondag staat ook de finale bij de mannen op het programma. De eindstrijd gaat tussen de Argentijn Juan Martín del Potro en de Serviër Novak Djokovic.

Osaka profiteert van matige service Williams

Williams begon als grote favoriet aan het treffen met Osaka, maar de nummer 26 van de wereld had in de beginfase veel moeite met haar eigen service en dat resulteerde in een vroege achterstand. De Japanse brak haar opponent in de derde game en even later sloeg ze opnieuw toe op de service van de slordig spelende Williams.

De 23-voudig Grand Slam-winnaar kreeg in de eerste set nog wel een kans om een break te plaatsen, maar Osaka bleef redelijk eenvoudig overeind. Ze maakte veel minder fouten en na iets meer dan een half uur spelen stelde de Aziatische de eerste set veilig.

In het tweede bedrijf kwam Williams een stuk beter voor de dag, wat ook het niveau van de partij ten goede kwam. Ze had minder moeite met haar service en ook het aantal onnodige fouten nam af, al kreeg Osaka in de derde game opnieuw een kans om Williams te breken. De Amerikaanse toonde veerkracht en voorkwam dat ze wederom vroeg tegen een achterstand aan moest kijken.

Osaka kreeg steeds meer weerstand van Williams, die in de vierde game wel toesloeg op de service van de Japanse. Osaka slaagde erin drie breakpoints weg te werken, maar Williams benutte de vierde mogelijkheid alsnog. Heel lang kon ze daar overigens niet van genieten, want Osaka poetste de break achterstand direct weg.

Het leidde tot de nodige frustraties bij Williams, die zich afreageerde op de umpire. De partij lag zelfs even stil vanwege de tirade van de emotionele Williams en door de derde waarschuwing kreeg Osaka een game toegewezen. Williams maakte er nog wel 5-4 van, maar Osaka serveerde de bizarre partij vervolgens in haar voordeel uit.