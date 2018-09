Nadal meldt zich vanwege knieblessure af voor halve finale Davis Cup

Nadal nam het besluit nadat hij vrijdag op de US Open door diezelfde blessure de strijd moest staken in zijn halve finale tegen Juan Martín del Potro. De Spanjaard keek op dat moment al tegen een achterstand van twee sets aan.

Door de opgave van Nadal bereikte Del Potro voor de tweede keer in zijn carrière een Grand Slam-finale. In 2009 was hij de sterkste op de US Open. Zondagavond treft hij Novak Djokovic in de eindstrijd.

Albert Ramos is door de Spaanse captain Sergi Bruguera als vervanger van Nadal opgeroepen. De ploeg bestaat verder uit Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut, Feliciano López en Marcel Granollers.

De Franse formatie wordt gevormd door Lucas Pouille, Richard Gasquet, Benoît Paire, Julien Benneteau en Nicolas Mahut.

Spanje en titelverdediger Frankrijk staan van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september tegenover elkaar in Lille.