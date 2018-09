Serena Williams kan 45 jaar oud record evenaren met 24e Grand Slam-titel

De teller van de 36-jarige Williams staat nu nog op 23. Zes keer was ze beste op het hardcourt in New York: in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. Daarnaast won ze zeven keer de Australian Open, drie keer Roland Garros en zeven keer Wimbledon.

Court liet zich tussen 1960 en 1973 één keer vaker tot kampioen kronen op een van de vier grote toernooien, al deed de nu 76-jarige Australische dat dertien keer in het amateurtijdperk en 'slechts' elf keer in de Open Era.

Williams kan bovendien voor een primeur zorgen door als eerste tennisser in de Open Era zeven keer de US Open te winnen. In het amateurtijdperk kregen Molla Mallory (8) en Helen Wills Moody (7) dat wel al eens voor elkaar, maar sindsdien kwam niemand verder dan zes titels op Flushing Meadows.

Bij winst scherpt de Amerikaanse en passant haar record als oudste Grand Slam-winnares in de Open Era aan. Als ook mannen meegeteld worden, moet ze nog wel Ken Rosewall voor zich dulden. Die Australiër was 37 jaar toen hij in 1972 de Australian Open won.

Court na haar US Open-zege in 1969

Osaka heeft nog positieve balans tegen Williams

Osaka kan het Williams echter moeilijk maken. De pas twintigjarige Japanse rekende in de halve finales nog af met een andere thuisspeler, Madison Keys, en kan op een positieve onderlinge balans tegen de 23-voudig Grand Slam-winnaar bogen.

De twee finalisten stonden één keer eerder tegenover elkaar. In maart van dit jaar stuurde de Japanse haar zestien jaar oudere tegenstander overtuigend naar huis. Osaka won met 6-3 en 6-2 in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Miami.

Als Osaka dat kunstje zaterdagavond weet te herhalen, is ze pas de tweede speler ooit die meer dan één keer tegen Williams speelde en nog een positieve balans heeft. De enige die dat nu mag zeggen is de inmiddels gestopte Oostenrijkse Sybille Bammer (twee keer).

In totaal kregen slechts vier vrouwen het voor elkaar om na twee ontmoetingen met Williams nog zonder nederlaag te zijn: Arantxa Sánchez-Vicario, zus Venus Williams, Martina Hingis en dus Bammer. De eerste drie verloren later nog wel van de Amerikaanse.

Osaka is pas de tweede Japanner in een Grand Slam-finale. Kei Nishikori ging haar vier jaar geleden voor, maar moest toen in New York voor Marin Cilic buigen. Osaka's beste resultaat tot dusver op een Grand Slam was haar achtstefinaleplek eerder dit jaar in Australië.

De eindstrijd van de US Open tussen Williams en Osaka begint zaterdagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd). Een dag later neemt Novak Djokovic het in de mannenfinale op tegen Juan Martín del Potro.