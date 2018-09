Del Potro profiteert van opgave Nadal en treft Djokovic in US Open-finale

De 31-jarige Djokovic stapte na 2 uur en 22 minuten spelen als winnaar van de baan in het Arthur Ashe Stadium. Hij versloeg de Japanner Nishikori in 6-3, 6-4 en 6-2.

Nishikori weerde zich kranig tegen Djokovic, maar de als 21e geplaatste Japanner was niet opgewassen tegen het spel van de oppermachtige Serviër.

Twee jaar geleden reikte Djokovic ook tot de finale op de US Open, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in de Zwitser Stan Wawrinka. Vorig jaar was hij vanwege een slepende elleboogblessure afwezig in New York.

Een frustrerende tijd, vertelt de Serviër. "Maar ik ben altijd blijven geloven dat ik terug kon komen op mijn oude niveau. En ik denk ook dat die zes maanden zonder tennis ervoor hebben gezorgd dat ik hernieuwde motivatie en inspiratie kon vinden, dat mijn batterijen weer opgeladen waren."

Serviër kan Peter Sampras evenaren

Djokovic, de nummer zes van de plaatsingslijst, liet zich al twee keer tot winnaar kronen op Flushing Meadows: in 2011 en 2015. In totaal schreef de mondiale nummer zes al dertien Grand Slams op zijn naam. Eerder deze zomer won hij nog Wimbledon.

Bij winst in zijn achtste US Open-finale komt Djokovic qua Grand Slam-titels op gelijke hoogte met de Amerikaan Pete Sampras (veertien). Alleen Roger Federer (twintig) en Nadal (zeventien) hebben er meer. "Grand Slams zijn de hoogtepunten van onze sport. Het is de plaats waar je goed wilt zijn", aldus Djokovic.

Del Potro op voor tweede Grand Slam-finale

Zondag in de eindstrijd treft hij Del Potro. De als derde ingeschaalde Argentijn bereikte de finale zonder zich bovenmatig in te hoeven spannen. De kampioen van negen jaar geleden zag titelverdediger Nadal na twee sets opgeven.

Del Potro leidde op dat moment met 2-0 in sets: 7-6 (3) en 6-2. Nadal staakte daarop de strijd, omdat hij te veel last van zijn rechterknie had. De twee hadden er op dat moment al twee uur opzitten. De drievoudig kampioen (2010, 2013, 2017) uit Spanje gooide nog nooit eerder de handdoek in de ring tijdens de US Open.

"Het is niet de fraaiste manier om een wedstrijd te winnen", reageerde Del Potro na afloop. "Ik speel juist graag tegen 'Rafa', omdat hij de grootste vechter in deze sport is."

Voor de 29-jarige Del Potro wordt het pas zijn tweede Grand Slam-finale. In 2009 ontdeed hij zich op het hardcourt in New York van Federer. De Zuid-Amerikaan strandde wel vier keer in de halve finales.

De finale van de US Open begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.