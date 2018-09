Del Potro eerste finalist US Open na opgave Nadal

De Argentijn Del Potro stoomt daardoor door naar de finale.

Nadal gooide vlak voor het begin van de derde set de handdoek in de ring. Hij had te veel last van een blessure aan zijn rechterknie. Op dat moment hadden de twee er al zo'n twee uur opzitten op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadium.

De Spanjaard staat bekend om zijn vechtersmentaliteit, maar dit keer moest hij voor het eerst in zijn lange carrière opgeven tijdens een wedstrijd op de US Open. Hij won het toernooi drie keer.

Del Potro schreef de US Open in 2009 al een keer op zijn naam. Hij neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Japanner Kei Nishikori en de Serviër Novak Djokovic.

"Het is niet de beste manier om een wedstrijd te winnen", reageerde de Argentijn na afloop. "Ik speel graag tegen 'Rafa', omdat hij de grootste vechter in deze sport is."