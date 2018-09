Serena Williams: 'Dit is pas het begin van mijn terugkeer'

"In september 2017 was ik aan het vechten voor mijn leven nadat ik mijn baby had gekregen", zei de 23-voudig Grand Slam-winnaar.

"Iedere dag dat ik hier op de baan stap, ben ik zo dankbaar dat ik de kans heb om deze sport te beoefenen. Wat er ook gebeurt, of ik nou de halve finales of de finale haal, het voelt alsof ik al gewonnen heb."

Williams was ruim een jaar afwezig op de WTA Tour vanwege de geboorte van haar dochter Alexis Olympia en de complicaties die de zwangerschap met zich meebracht. Op Roland Garros maakte ze dit jaar haar rentree op Grand Slam-niveau. In juli bereikte Williams de finale van Wimbledon, waarin ze van Angelique Kerber verloor.

"Dat ik nu weer in de finale van de US Open sta, had ik echt niet kunnen voorspellen. Ik werk iedere dag heel hard. Dit is pas het begin, ik ben nog steeds op de weg terug. Binnen een paar maanden ben je niet terug op je beste niveau."

'Ik ben nu op 50 procent van beste vorm'

De voormalige nummer één van de wereld ziet nog veel ruimte om haar spel te verbeteren. "Ik wacht nog steeds op het moment dat ik weer de Serena van voor de bevalling ben, maar ik weet niet of ik dat op fysiek, emotioneel en mentaal gebied ooit weer ga bereiken."

Williams zegt dat ze nu op 50 of 60 procent van haar beste vorm zit. "Ik ben op de goede weg. Als ik het niveau van voor de bevalling ooit weer haal, speel ik nog veel beter dan nu."

De Amerikaanse neemt het zaterdag in de finale van de US Open op tegen de Japanse Naomi Osaka. Bij winst pakt ze haar zevende titel in New York. In 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 trok de huidige nummer 26 van de wereld al aan het langste eind op Flushing Meadows.