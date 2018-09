Serena Williams en Osaka overtuigend naar finale US Open

De 36-jarige Williams was in twee sets te sterk voor de Letse Anastasija Sevastova, de nummer achttien van de wereld. De partij in het Arthur Ashe Stadium duurde slechts een uur en zes minuten: 6-3 en 6-0.

Door haar eenvoudige zege op Sevastova is Williams dicht bij de 24e Grand Slam-titel uit haar loopbaan, waarmee ze op gelijke hoogte zou komen met de Australische recordhouder Margaret Court.

Het is de tweede keer dat Williams in de finale van een Grand Slam-toernooi staat sinds ze begin dit jaar haar rentree maakte. De Amerikaanse, die een klein jaar niet op de baan verscheen vanwege haar zwangerschap, verloor deze zomer op Wimbledon de finale van Angelique Kerber.

Williams kan de US Open voor de zevende keer in haar loopbaan winnen. In 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 trok de huidige nummer 26 van de wereld al aan het langste eind in New York.

Osaka rekent simpel af met Keys

In de finale van zaterdag neemt Williams het op tegen Osaka. De twintigjarige Japanse was na 1 uur en 25 minuten te sterk voor de als veertiende geplaatste Keys: 6-2 en 6-4.

Het is de eerste keer ooit dat een Japanse tennisster in de finale van een Grand Slam-toernooi staat. Osaka, de nummer negentien van de wereld, kwam in haar nog prille loopbaan nooit verder dan de derde ronde op de US Open.

Keys stond vorig jaar nog in de eindstrijd op Flushing Meadows. De Amerikaanse moest toen haar meerdere erkennen in Sloane Stephens, die dit keer al in de kwartfinales uitgeschakeld werd.

De halve finales bij de mannen worden vrijdagavond gespeeld. Rafael Nadal neemt het op tegen Juan Martín del Potro en Novak Djokovic treft Kei Nishikori. De eindstrijd staat zondag op het programma.