Djokovic: 'Het leek alsof ik mijn kwartfinale in een sauna speelde'

"Ik heb in mijn leven nog nooit zo veel gezweet als hier. Echt ongelooflijk. Ik moet voor elke wedstrijd minstens tien shirts meenemen, want na twee games ben ik zeiknat", zei een moegestreden Djokovic na zijn kwartfinale in het Arthur Ashe Stadium.

De 31-jarige Serviër had ondanks de extreme hitte - de temperatuur ligt al het hele toernooi boven de 30 graden - weinig moeite om af te rekenen met Millman (6-3, 6-4 en 6-4) en zo voor het elfde jaar op rij de laatste vier te bereiken in New York.

Het is overigens niet de eerste keer dat Djokovic over de hoge temperaturen op Flushing Meadows klaagt. De huidige nummer zes van de wereld werd tijdens zijn eersterondepartij zelfs ziek van de hitte en liet toen al weten te balen van de omstandigheden.

'Umpire wist niks over airconditioning'

Ook in zijn kwartfinale tegen Millman stak Djokovic zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "Ik vroeg de umpire in welke mate ze ventileren of airconditioning gebruiken in het stadion. Daarop zei hij dat hij daar niks van af wist."

"In mijn ogen is dat wel iets waar de toernooiorganisatie in de toekomst wat mee moet doen. Of het nou dag of nacht is, we krijgen geen lucht op de baan. Het voelde alsof ik in een sauna aan het spelen was."

Millman had eveneens last van de hitte en vertrok bij een 2-2-stand in de tweede set zelfs naar de kleedkamer om van tenue te wisselen. De Australiër, in de vierde ronde nog verrassend te sterk voor Roger Federer, wilde zijn nederlaag niet aan de hitte wijten.

"Het zweet drupte van mijn gezicht, maar dat mag geen excuus zijn", zei Millman, de nummer 55 van de wereld. "Voor mijn part speel ik in een zwembad als dat nodig is om in een kwartfinale van een Grand Slam-toernooi te staan."