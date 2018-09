Voormalig Roland Garros-winnares Schiavone stopt na 22 jaar

Schiavone beleefde haar hoogtepunt in 2010 door op Roland Garros als eerste Italiaanse ooit een Grand Slam-toernooi te winnen. Ze was destijds in de finale te sterk voor de Australische Samantha Stosur.

Schiavone haalde een jaar later nogmaals de finale op Roland Garros, maar toen was ze niet opgewassen tegen de Chinese Na Li.

De inwoonster van Milaan schreef bovendien met haar land drie keer de Fed Cup op haar naam, in 2006, 2009 en 2010.

Laatste jaren hard afgezakt op wereldranglijst

Schiavone is de laatste jaren hard afgezakt op de wereldranglijst. Ze was in 2011 nog de nummer 4, maar staat momenteel 454e op de WTA-ranking.

De rechtshandige speelster won haar eerste WTA-toernooi in 2007 in het Oostenrijkse Bad Gastein en daarna volgden er nog zes, in Moskou (2009), Barcelona (2010), Straatsburg (2012), Marrakesh (2013), Rio de Janeiro (2016) en Bogotá (2017).

Schiavone speelde op 16 juli van dit jaar haar laatste partij. Ze verloor in de eerste ronde va het WTA-toernooi in Gstaad uitgerekend van Stosur.