Osaka bereikt voor het eerst halve finales op US Open

Osaka verloor slechts twee games: 6-1 en 6-1. De partij in het Arthur Ashe Stadion in New York was binnen een uur afgelopen.

In de halve finales treft Osaka de winnaar van het duel tussen de Amerikaanse Madison Keys en de Spaanse Carla Suárez Navarro.

Osaka, die al sinds haar derde in de Verenigde Staten woont, was tot nu toe nooit verder gekomen dan de derde ronde in New York. Haar beste prestatie op een Grand Slam was voor dit toernooi het behalen van de vierde ronde bij de Australian Open in januari.

De mondiale nummer negentien kende eerder dit jaar haar definitieve doorbraak op de WTA Tour door het prestigieuze toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Osaka maakte maandag veel indruk door in de vierde ronde met twee keer 6-0 van Aliaksandra Sasnovich te winnen.

Tsurenko, nummer 36 van de wereldranglijst, had in de tweede ronde de als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki uitgeschakeld.